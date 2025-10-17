본문 바로가기
완도 보길·노화도, 해저 급수망 구축…'물 부족' 해소

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.17 14:33

총사업비 679억 투입…2027년 완공

전남 완도군이 보길도와 노화도의 만성적인 물 부족 문제를 해결하기 위해 대규모 급수망 구축 사업에 나선다.


17일 군에 따르면 총 사업비 679억원을 투입해 '보길(노화) 급수 구역 비상 공급망 구축 사업'을 추진한다.

완도군 보길(노화)급수 구역 비상 공급망 구축 사업 계획 평면도. 완도군 제공

완도군 보길(노화)급수 구역 비상 공급망 구축 사업 계획 평면도. 완도군 제공

사업은 광역 상수도를 해남 분기점에서 노화읍까지 연결하는 상수 관로 31.1㎞(육상 관로 21.9㎞, 해저 관로 9.2㎞)를 설치하는 것이 핵심이다. 이와 함께 배수지 1개소, 가압장 2개소 등 하루 1,000㎥ 규모의 용수 공급 시설도 함께 구축한다.

군은 다음 달까지 실시설계를 마치고 12월 발주에 들어가 2027년 말 사업을 완료할 계획이다. 사업 추진에 필요한 인허가 등 행정적 지원은 완도군이, 설계 및 공사는 한국수자원공사가 맡는다.


군 관계자는 "해저 관로를 통해 광역 상수도를 공급함으로써 가뭄으로 인한 물 부족 등 도서지역 용수 공급의 근본적인 문제가 해결될 것으로 전망된다"며 "사업이 조기에 착공되고 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
