"과학영재 모여라" … 국립창원대, 2026학년도 영재교육대상자 모집

국립창원대학교가 2026학년도 신입 영재교육대상자를 모집한다.

국립창원대 과학영재교육원은 오는 28일 온라인 입시설명회를 통해 2026학년도 영재교육대상자(신입생) 전형을 소개할 예정이라고 17일 밝혔다.

지난 9월 '선교육-후선발' 전형으로 18명을 우선 선발한 데 이어 영재형 관찰 전형, 영재 이수자 및 일반학생 특별전형 선발을 할 계획이다.

원서 접수는 오는 11월 4일부터 6일까지이며 합격자는 12월 23일 발표될 예정이다.

영재형 관찰 전형은 1차 서류심사 및 심화 과정 전체 평가를 통해 심층 면접 없이 최종 선발한다.

영재 이수자 및 일반학생 특별전형은 1차 서류심사를 거쳐 모집 정원의 2배수를 선발한 후 오는 12월 13~14일 심층 면접을 통해 영재교육대상자를 뽑는다.

영재교육대상자로 선발되면 ▲2026학년도 심화 과정(초등 5학년 과정) 수학, 과학, 정보 3개 분야 ▲전공사사과정(초등 6학년 과정) 수학, 물리, 화학, 생물, 정보 5개 분야 ▲중등사과정(중등 1~2학년 과정) 수학, 물리, 화학, 생물, 정보, 융합 6개 분야에서 영재교육을 받을 수 있다.

국립창원대 영재교육원은 '과학영재의 조기 발굴과 체계적 육성 지원을 통한 이공계 핵심 과학기술 인력 양성 및 국가 경쟁력 강화'라는 교육목표 아래 지역의 우수한 과학영재를 발굴 및 육성하고 있다.

영재교육진흥법에 의거해 정부의 과학기술기금 및 복권기금을 재원으로 한국과학창의재단, 창원특례시, 김해시 지원을 받는다.

영재교육대상자 선발 관련 자세한 사항은 국립창원대 과학영재교육원 누리집에서 확인하거나 교육원에 전화하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



