사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

'2025 뷰티썸수원' 10월31일 개막…250여 부스 개설 운영

이영규기자

입력2025.10.17 08:11

숏뉴스
'2025 뷰티썸 수원'(BeautySum Korea Suwon 2025)이 이달 31일부터 다음 달 2일까지 수원컨벤션센터에서 열린다.


뷰티썸 수원은 뷰티 분야 제품 전시와 비즈니스 프로그램 등으로 기업이 국내외 판로를 확대하도록 지원하고, 관람객에게는 최신 뷰티 트렌드와 브랜드를 체험할 기회를 제공하는 박람회다.

올해 행사에는 기업과 기관 및 단체에서 250여 부스를 개설 운영한다.


참여 기업은 화장품, 헤어·네일·바디·향수·에스테틱(피부관리)·이너뷰티 제품 등을 전시·판매한다. 해외 바이어 수출상담회, 대형 유통사 입점 프로그램, 산업세미나, 글로벌인플루언서 마케팅 지원 등 다양한 프로그램도 마련된다.


수원시는 10월31일 '화장품 R&D 소재와 혁신'을 시작으로, 11월1일 '플랫폼으로 만드는 실전 수출'(최윤정 알리바바닷컴 AM), 11월2일 '글로벌 바이어를 사로잡는 K-뷰티 트렌드'(정수연 알리바바닷컴 AM) 등을 주제로 매일 세미나를 개최한다.

뷰티체험관에서는 관내 뷰티 전문가와 시민이 함께하는 지역 상생형 프로그램이 운영된다. 네일아트, 타투, 퍼스널컬러 진단, 향수 만들기 등을 체험할 수 있다.


수원에서만 만나볼 수 있는 화장실문화테마관, AI(인공지능) 뷰티테크관, 향기관, 헤어아트·헤어작품 전시관도 조성된다.


2025 뷰티썸 홈페이지(beautysumkorea.com)에 사전 등록하면 무료 입장이다. 그외 입장료는 1만원이다.


수원시 관계자는 "2025 뷰티썸 수원은 뷰티 산업과 시민이 함께하는 통합형 뷰티박람회"라며 "수원시가 뷰티산업 중심도시로 자리매김할 수 있도록, 기업·전문가·시민이 함께 참여하는 상생형 산업 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
