본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

고양시, 대형공연 관람객에 '티켓 프로모션 할인 쿠폰북' 제공

이종구기자

입력2025.10.17 08:02

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오아시스·트래비스 스캇 공연 연계
11월 1일까지 인근 식당·카페 사용 가능

경기 고양특례시(시장 이동환)는 고양종합운동장에서 열리는 대형공연의 관람객을 대상으로 '티켓 프로모션 할인 쿠폰북'을 제공해 지역 경제 활성화에 나선다고 17일 밝혔다.

고양시, 대형공연 관람객에 ‘티켓 프로모션 할인 쿠폰북’ 제공. 고양특례시 제공

고양시, 대형공연 관람객에 ‘티켓 프로모션 할인 쿠폰북’ 제공. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로모션은 10월 21일 열리는 오아시스(Oasis) 공연과 10월 25일 진행되는 트래비스 스캇(Travis Scott) 공연 관람객을 대상으로 하며, 각 공연일 기준으로 전후 7일간 할인 이벤트가 적용된다.


공연 관람객은 QR코드를 통해 모바일 페이지에 접속해 라페스타·웨스턴돔·원마운트·일산가로수길의 식당, 카페 등 38곳의 할인쿠폰을 간편하게 다운로드 받을 수 있다.

이번 쿠폰북은 종이형이 아닌 QR기반 모바일 형식으로 제작돼 환경 부담을 줄이고 접근성과 편의성을 높인 것이 특징이다.


이번 쿠폰북에 참여한 매장들은 자발적으로 신청해 참여한 곳들로 상인들의 자율적인 참여를 통해 민관이 함께 지역경제 활성화에 동참했다는 점에서 의미가 크며, 참여 매장은 자체 홍보 효과와 함께 신규 고객 유입의 기회가 주어진다.


시는 이번 사업을 통해 대형공연 관람객의 체류시간을 늘리고, 공연장 중심의 유입 인구를 주변 상권으로 자연스럽게 확산시켜 지역 상권 활성화를 꾀할 계획이다.

시 관계자는 "공연 관람이 단순한 문화체험을 넘어 지역상권과 관광으로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위해 기획했다"며 "앞으로도 다양한 공연·축제와 연계한 지역 소비 활성화 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

비행기 화물칸 탔다가 사라진 반려견 …항공사 배상 책임은?

"한때 세계 2위 日 경제, 인도·영국에도 밀린 6위 전망" 日 언론 분석

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기