오아시스·트래비스 스캇 공연 연계

11월 1일까지 인근 식당·카페 사용 가능

경기 고양특례시(시장 이동환)는 고양종합운동장에서 열리는 대형공연의 관람객을 대상으로 '티켓 프로모션 할인 쿠폰북'을 제공해 지역 경제 활성화에 나선다고 17일 밝혔다.

고양시, 대형공연 관람객에 ‘티켓 프로모션 할인 쿠폰북’ 제공. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로모션은 10월 21일 열리는 오아시스(Oasis) 공연과 10월 25일 진행되는 트래비스 스캇(Travis Scott) 공연 관람객을 대상으로 하며, 각 공연일 기준으로 전후 7일간 할인 이벤트가 적용된다.

공연 관람객은 QR코드를 통해 모바일 페이지에 접속해 라페스타·웨스턴돔·원마운트·일산가로수길의 식당, 카페 등 38곳의 할인쿠폰을 간편하게 다운로드 받을 수 있다.

이번 쿠폰북은 종이형이 아닌 QR기반 모바일 형식으로 제작돼 환경 부담을 줄이고 접근성과 편의성을 높인 것이 특징이다.

이번 쿠폰북에 참여한 매장들은 자발적으로 신청해 참여한 곳들로 상인들의 자율적인 참여를 통해 민관이 함께 지역경제 활성화에 동참했다는 점에서 의미가 크며, 참여 매장은 자체 홍보 효과와 함께 신규 고객 유입의 기회가 주어진다.

시는 이번 사업을 통해 대형공연 관람객의 체류시간을 늘리고, 공연장 중심의 유입 인구를 주변 상권으로 자연스럽게 확산시켜 지역 상권 활성화를 꾀할 계획이다.

시 관계자는 "공연 관람이 단순한 문화체험을 넘어 지역상권과 관광으로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위해 기획했다"며 "앞으로도 다양한 공연·축제와 연계한 지역 소비 활성화 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>