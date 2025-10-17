KAIST "환경규제, 제약 아닌 '녹색제품' 경쟁력 향상 기반"

환경규제가 기업 활동에 발목을 잡는 '제약'이 아닌 녹색제품의 경쟁력을 높이는 기반이 된다는 이론이 제시됐다.

이는 기업이 전통적으로 환경규제가 느슨한 국가로 생산거점을 이전하게 되는 내용의 가설인 '오염 피난처(pollution haven)' 개념을 뒤집어 이제는 기업이 '녹색 피난처(green haven)'에서 새로운 생존 전략을 모색해야 한다는 점을 시사한다.

KAIST는 기술경영학부 이나래 교수 연구팀이 미국 조지타운대 헤더 베리(Heather Berry)·재스미나 쇼빈(Jasmina Chauvin) 교수, 텍사스대 랜스 청(Lance Cheng) 교수와의 국제 공동연구를 통해 '환경 규제가 엄격한 국가일수록 전기차 등 녹색 제품의 경쟁력이 높아진다'는 사실을 밝혀냈다고 17일 밝혔다.

(왼쪽부터) 이나래 KAIST 교수, 헤더 베리 조지타운대 교수, 재스미나 쇼빈 조지타운대 교수, 랜스 청 텍사스대 교수. KAIST 제공 AD 원본보기 아이콘

녹색제품은 전기를 적게 쓰는 에너지 고효율 가전제품과 전기차·하이브리드차 등 친환경 자동차 등을 말한다.

그간 다국적 기업은 통상적으로 환경규제가 상대적으로 덜한 국가에 생산·수출을 집중하는 경향이 짙었다.

하지만 최근에는 기후변화 대응과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영이 강화돼 전 세계적으로 녹색제품 교역이 급격히 늘어나는 추세며 이를 이유로 기존 이론으로는 설명하기 어려운 새로운 패턴이 나타난다.

이를 설명하기 위해 공동연구팀은 유엔(UN)이 운영하는 세계무역 데이터베이스 'UN Comtrade' 데이터를 통해 2002~2019년 92개 수입국과 70개 수출국에 5000여개 제품의 교역 패턴을 정밀 검증했다.

이 결과 환경규제가 강화되면 전체 교역량은 줄어드는 전형적인 오염 피난처 효과가 확인된 것과 동시에 녹색제품에 한해서는 되레 교역이 늘어나는 현상이 나타났다. 바꿔 말해 환경규제가 엄격할수록 녹색제품의 교역 및 조달이 활발해지는 것이 데이터를 통해 확인된 것이다.

이러한 현상은 기업이 단순히 생산비 절감을 위해 규제가 덜한 국가·지역으로 이동하는 것에 국한되지 않고, 녹색제품의 생산 및 거래 과정에서 투명성과 정당성을 확보하기 위해 오히려 규제가 강한 국가를 선호한다는 것을 시사한다.

특히 소비자와 직접 맞닿는 최종 소비재 분야인 스마트폰, 의류, 음식, 화장품, 가전제품, 자동차 등 일상적 생활제품에서 이 같은 현상이 두드러졌다. 또 환경운동이나 NGO 활동이 활발한 국가로 수출되는 제품일수록 녹색제품 기업의 선호 경향은 보다 강하게 나타났다.

이 교수는 "이번 연구는 글로벌 공급망에서 비용 효율성만으로 설명되지 않는 새로운 패턴이 나타나고 있으며, 이는 기업이 '오염 피난처'에서 '녹색 피난처'로 시선을 옮기는 새로운 흐름을 실증적으로 규명했다는 점에서 의의를 갖는다"며 "강력한 환경정책은 기업 활동을 제약하는 것이 아니라 되레 녹색 제품 경쟁력을 높이는 기반이 될 수 있다"고 설명했다.

한편 이번 연구 결과(논문)는 최근 국제경영 분야 학술지 저널 오브 인터내셔널 비즈니스 스터디스(Journal of International Business Studies·JIBS)에 게재됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>