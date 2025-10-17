"MSCI 11월 리뷰, HD현대마린·에이피알 신규 편입 전망"

한국투자증권은 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI) 11월 정기리뷰에서 HD현대마린솔루션 HD현대마린솔루션 443060 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 234,000 2025.10.17 개장전(20분지연) 관련기사 HD현대, 세계 최대 가스 전시회서 'AI·풍력' 가스운반선 첫 공개거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장HD현대 2분기 영업이익 1조1389억원…전년比 29.4%↑ 전 종목 시세 보기 close , 에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 242,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 248,000 2025.10.17 개장전(20분지연) 관련기사 연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지코스피 고점 속, 구조적 성장 업종에 주목할 때400% 레버리지 자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close 이 신규 편입될 가능성이 높다고 17일 밝혔다. 또한 발표까지 약 3주가 남은 만큼, 이들 종목을 상대로 편입 가능성에 따른 매매 전략이 유효할 것이라고 제언했다.

신채림 한국투자증권 연구원은 'MSCI 11월 정기 리뷰 전망: 편입 문턱에서의 모멘텀' 보고서에서 "11월 편출입은 각각 2종목 내에서 발생할 것으로 예상된다"고 내다봤다.

먼저 신규 편입 가능성은 올해 조선업 시장상승 주도 효과로 주가 성장세를 보이고 있는 HD현대마린솔루션, 해외시장 확대로 시장 연초 대비(YTD) 수익률 상위 9위를 기록 중인 에이피알 순으로 높다고 분석했다. 반면 편출 가능성이 높은 종목은 오리온, LG생활건강이 꼽혔다. 신 연구원은 "구성종목 내 시가총액 하위에 속한다"며 "특히 오리온의 MSCI 스몰캡 지수로의 이동 가능성이 높다"고 진단했다.

11월 정기 리뷰는 한국시간 기준으로 다음달 6일 오전 6시경 예정돼있다. 그는 "한 해의 마지막 리뷰인 11월 리뷰에서는 과거 한국 종목 편출입 변동이 큰 편이었는데, 올해 한국 주식시장 호조가 이어지며 금번 11월 정기 리뷰 결과는 무난할 전망"이라고 예상했다. 정기리뷰 발표 후 리밸런싱은 한국시간으로 같은달 26일 종가에 반영돼 11월27일 인덱스 효력이 발생하게 된다.

이에 따라 신 연구원은 편입 직전의 기회가 지금도 유효하다고 제언했다. 그는 "MSCI 정기변경 특성상 패시브 자금이 유입되는 인덱스 변경일도 중요하지만, 리밸런싱 대상 종목이 발표되는 리뷰 발표일을 사전에 대비하는 것이 중요하다"면서 "리뷰 발표 전 시점부터 수급이 유입되며 주가가 상승하는 경향이 있기 때문"이라고 설명했다.

또한 "과거 편입 종목에 대해 인덱스 변경이 이뤄지고 한 달 정도 편입 효과가 나타났던 점에 비춰 (HD현대마린솔루션, 에이피알) 두 종목에 대해 눈 여겨봐야 한다"면서 이번 편입 이슈에 기반한 매매 전략인 "'이벤트-드라이븐 트레이딩'이 유효하다고 판단한다"고 덧붙였다.





