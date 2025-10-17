[날씨]전국 밤부터 '비'…낮 최고기온 19∼26도

수도권 예상 강수량 10∼40㎜

금요일인 17일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.

경남 창원시 마산합포구 하늘 위로 먹구름이 보인다.

기상청에 따르면 제주도는 종일 비가 오겠고, 대부분 지역은 밤부터 비가 예보됐다. 예상 강수량은 강원 영동 20∼70㎜, 서해5도, 대전·세종·충남, 전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기, 강원 영서, 충북, 광주·전남, 경상권, 제주도 10∼40㎜다.

낮 최고기온은 19∼26도다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 16.1도, 인천 17.3도, 수원 15.2도, 춘천 13.5도, 강릉 16.9도, 청주 17.2도, 대전 16.3도, 전주 15.6도, 광주 16.8도, 제주 22.5도, 대구 16.3도, 부산 18.7도, 울산 18.3도, 창원 16.9도 등이다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼3.5m다.





임춘한 기자



