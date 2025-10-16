본문 바로가기
주광덕 시장 "사회참여 연계…행복한 복지 공간으로 자리매김할 것"

이종구기자

입력2025.10.16 20:45

남양주시, 별내노인복지관 건립 공사 첫 삽
서부권역 어르신들의 복지 확장

경기 남양주시(시장 주광덕)는 16일 별내동 822-11번지 일원에서 '별내노인복지관 건립 착공식'을 개최했다.

주광덕 남양주시장 등 참석자들이 16일 '별내노인복지관 건립 착공식'에서 시삽을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 착공식은 서부권역 노인복지 인프라 확충의 구심점이 될 별내노인복지관 건립의 시작을 시민들에게 알리고, 공사 안전을 기원하기 위해 마련됐다. 시는 본 사업을 통해 지역 어르신들의 복지 수준을 한 단계 높이고 균형 잡힌 복지 체계를 구축한다는 계획이다.


착공식에는 주광덕 시장을 비롯해 지역 도의원, 시의회 의원, 남양주시 노인회, 사회복지기관장, 별내동·면 기관단체장 등 160여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 행사는 개회 및 선포식을 시작으로 경과보고, 기념사 및 축사, 시삽식, 안전기원 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다.

시는 시삽식에서 성공적인 시공을 다짐했고, 참석자들은 '안전 시공, 무사 완공'이라는 구호를 외치며 무사 완공을 기원하는 퍼포먼스에 참여했다.


별내노인복지관은 총사업비 336억원이 투입돼 연면적 7170.91㎡의 남양주시 최대 규모로 조성된다. 별내노인복지관은 지하 2층, 지상 4층 규모로 △대강당 △물리치료실 △경로식당 △상담실 △각종 프로그램실 등을 갖추며, 2027년 상반기 준공을 목표로 하고 있다.


시는 완공 이후 별내노인복지관이 지역사회를 통합하고, 어르신들의 여가·건강·돌봄·사회참여 기능이 어우러진 노인복지 복합공간으로 운영할 계획이다.

주광덕 남양주시장이 16일 별내동 822-11번지 일원에서 '별내노인복지관 건립 착공식'에서 기념사를 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "별내노인복지관은 우수한 디자인과 친환경 에너지 건축기법을 적용해 남양주시 최대 규모의 복지관으로 조성될 예정"이라며 "어르신들의 사회참여 활동과 연계 프로그램을 확대해 웃음꽃이 피는 행복한 복지 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

