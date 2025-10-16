본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

"사회적 가치 실현" … 창원시설공단, '내년도 주요업무계획 보고회' 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.16 13:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시설공단은 16일과 17일 이틀간 각 부서별로 '2026년도 주요업무계획 보고회'를 열고 있다.

내년도 주요업무계획 보고회.

내년도 주요업무계획 보고회.

AD
원본보기 아이콘

이번 보고회는 7개 실·처별로 차장급 이상 간부가 참석한 가운데 올해 업무수행에 대한 평가에 이어 내년도 지속가능발전을 위한 세부 실천계획에 대해 토론을 가진다.


특히, 공단의 중장기 경영전략을 바탕으로 경영효율화 방안과 함께 저출생 및 지방소멸 극복을 위한 방안들도 논의한다.

구체적으로 공단은 내년에 △ AI·디지털 기술 기반의 스마트 혁신경영 △재정건전성 강화를 통한 지속가능경영 △고객 소통과 지역 상생을 위한 사회적 가치 실현 △저출생 극복을 위한 일·가정 양립 제도 확대 △산업안전관리 역량 및 대응체계 강화 등을 중점 추진할 계획이다.


이경균 이사장 직무대행은 "공단의 지속 성장과 시민들의 건강과 행복을 위해 내년도 계획한 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 만전을 기해 달라"고 당부했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에도 여행사들은 '흐린 눈' 캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기