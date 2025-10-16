본문 바로가기
완주군 창업보육센터, 내달 7일까지 '입주기업' 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.10.16 13:59

3개 업체…최대 3년까지 입주 가능

전북 완주군 창업보육센터가 입주기업 기간 만료에 따라 입주기업을 내달 7일까지 모집한다.


16일 군에 따르면 이번 모집 대상은 완주군 지역공동체 활성화에 기여할 수 있는 공동체 및 사회적 기업, 새로운 창업 아이디어로 지역경제 활성화에 기여할 수 있는 (예비)기업 등이다.

창업보육센터 입주기업 모집 포스터. 완주군 제공

창업보육센터 입주기업 모집 포스터. 완주군 제공

신청 자격은 완주군에 창업 예정인 예비창업자 또는 2022년 10월 15일 이후 창업한 3년 미만 기업으로, 완주군에 사업장이 있거나 입주 후 2개월 이내 이전 예정인 기업이면 가능하다.

모집 규모는 최대 3개 업체이며, 입주 기간은 2년이고, 1년 연장을 통해 최대 3년까지 입주 가능하다. 보육실은 최종 선정 이후 상호 협의를 통해 배정된다.


선정된 기업은 경영활동을 위한 사무공간을 저렴하게 사용할 수 있으며, 공용시설(상상플래닛 카페, 세미나실, 회의실, 배움터 등)과 공용사무기기도 무료로 이용할 수 있다.


신청을 희망하는 기업은 창업보육센터 홈페이지에서 입주신청서 및 사업계획서 서식을 내려받아 내용 작성 후 직접 방문 또는 메일로 접수하면 된다. 자세한 사항은 완주군 창업보육센터 홈페이지를 확인하거나 전화 문의하면 된다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr


