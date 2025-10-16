[특징주]삼영엠텍, 동아화성 인수 소식에 급등

삼영엠텍 삼영엠텍 054540 | 코스닥 증권정보 현재가 15,770 전일대비 2,740 등락률 +21.03% 거래량 7,942,731 전일가 13,030 2025.10.16 10:10 기준 관련기사 중소형 증권사 회복세에 업종 전반 기대감 확산연 4%대 금리로 4배 투자금, 신용미수대환 OK! 대체거래소 이용자도 가능!부족한 주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close 이 급등하고 있다. 동아화성을 인수한다는 소식이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

삼영엠텍은 16일 오전 10시19분 기준 전거래일 대비 2770원(21.26%) 오른 1만5800원에 거래됐다.

전날 삼영엠텍은 '타법인 주식 및 출자증권 양수결정' 공시를 통해 임경식 외 2인이 보유한 동아화성 주식 666만4802주(42.18%)를 1332억9604만원에 인수한다고 밝혔다. 주당 인수가격은 2만원이다. 양수 후 삼영엠텍의 동아화성 지분율은 43.50%가 된다.

인수 목적은 사업 다각화다. 인수 대금은 보유 자금과 차입금을 통해 지급할 계획이다. 거래는 올해 12월16일에 종결될 예정이다.

반면 동아화성 동아화성 041930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,110 전일대비 440 등락률 -5.83% 거래량 1,280,486 전일가 7,550 2025.10.16 10:10 기준 관련기사 동아화성, 하이드로엑스팬드와 수전해 시스템 개발 협력 MOU[클릭 e종목]"동아화성, 인디아 성장의 실질적 수혜주"[특징주]동아화성, 현대차 역대 최대 1분기 실적…전기차 가스켓 90% 납품 부각↑ 전 종목 시세 보기 close 은 630원(8.34%) 하락한 6920원을 기록했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>