본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

[2025국감]산은, 10년간 회계위반 기업 신규여신 21조 신규여신

문채석기자

입력2025.10.16 10:10

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업은행도 2조 취급…"국책은행, 엄격심사"

산업은행이 10년간 회계 처리 기준을 위반한 기업들에 21조원 규모의 여신을 새로 취급한 것으로 나타났다.


서울 영등포구 여의도 한국산업은행 본점. 산업은행

서울 영등포구 여의도 한국산업은행 본점. 산업은행

AD
원본보기 아이콘

16일 국회 정무위원회 소속 추경호 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 산은은 2015년부터 지난 8월 말까지 금감원 회계 감리 결과 회계 처리를 위반한 89개 기업에 총 21조8390억원의 신규 여신을 실행했다.

산은의 신규 여신 규모는 2016년 약 9조원으로 정점을 찍은 뒤 감소했다.


2022년 3709억원(4개사), 지난해에 4920억원(4개사)이었다. 2023년과 올해는 없었다.


8월 말 기준 여신 잔액 보유 기업은 129개사, 잔액은 24조8832억원이다.

기업은행 도 같은 기간 회계처리 위반 기업 144개사에 2조401억원의 신규 여신을 취급했다.


기간 연장을 제외한 신규 여신 규모는 2020년 4766억원으로 최대를 기록한 이후 2021년 이후 매년 2000억원대 수준을 유지하고 있다.


8월 말 기준으로는 37개사가 총 9272억원의 여신잔액을 보유하고 있다.


추경호 의원은 "국책은행이 회계 위반 기업에 여신을 지속하면 금융시장의 신뢰를 해칠 수 있다"며 "산은과 기은은 부실 우려 기업 관리 기준을 한층 엄격히 해야 한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기