해운대부민병원, ‘치매의 이해와 예방 관리법’ 건강교실 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.16 09:54

10월 22일 지역주민 대상, 뇌신경센터 박민정 과장 강연

해운대부민병원(병원장 강대환)은 오는 22일 오후 3시 병원 대강당에서 지역 주민을 대상으로 '치매의 이해와 예방 관리법' 주제 건강교실을 개최한다.


이번 건강교실에서는 뇌신경센터 박민정 과장이 강연자로 나서 ▲치매의 주요 원인과 위험요인 ▲초기 증상·진단 방법 ▲치료와 인지 재활 ▲예방을 위한 생활습관(운동·영양·두뇌 자극 활동 등)에 대해 알기 쉽게 설명할 예정이다.

치매는 고령화 사회에서 급증하고 있는 대표적인 퇴행성 뇌질환으로 조기 진단과 꾸준한 관리가 무엇보다 중요하다. 그러나 초기 증상이 미미하거나 단순한 노화로 오인되는 경우가 많아, 예방을 위한 올바른 정보와 생활습관 관리가 필수적이다.


강대환 병원장은 "해운대부민병원은 지역 주민이 스스로 건강을 지킬 수 있도록 다양한 건강 교육과 예방 중심의 활동을 지속적으로 추진하고 있다"며, "이번 건강교실이 치매에 대한 올바른 인식 확산과 실질적인 예방 실천으로 이어지길 기대한다"고 전했다.

해운대부민병원 신경과 박민정 과장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
