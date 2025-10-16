이마트24, 31일까지 '와인 빅 데이'…34종 최대 74% 할인

레알 꼼빠니아 블랑코 2병 1만2000원

프리미엄 빈티지 와인 판매 등 풍성한 혜택

편의점 최초 '라벨 손상 와인 할인전'도

이마트24는 오는 31일까지 연중 2회만 진행하는 와인 프로모션 '와인 빅 데이'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이마트24 와인 빅데이. 이마트24 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 와인 총 34종을 최대 74% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 구체적으로 정상가 2만2900원인 '레알 꼼빠니아 블랑코' 2병(4만5800원)을 1만2000원에 구매할 수 있다. 3만원 미만 와인 20종을 대상으로 2병 1만5000원 이벤트도 진행한다.

또 '라 크라사드 까베르네 쉬라' '디아블로 까베르네 쇼비뇽' 등 국민 와인 5종을 선정해 특가 9800원에 제공한다. 행사카드로 결제 시 이 가격에서 추가로 20%를 할인해 준다.

이 밖에 110만원 상당의 '샤또 안젤루스 빈티지 2019' 등 프리미엄 라인업 7종을 최대 3만원 할인하며, '피치니 오리지네스' 등 2본 세트로 구성된 패키지 상품 2종을 최대 1만3000원 인하된 가격에 구매할 수 있는 이벤트도 진행한다.

이마트24는 기존 백화점이나 와인 숍에서만 진행하던 '라벨 손상 와인 할인전'도 국내 편의점 최초로 도입했다. 맛과 품질은 정상 와인과 동일하지만 상품 외관에 미세한 흠집이나 오염이 있는 와인 21종을 대상으로 진행한다. 고객들은 1만~30만원대 다양한 와인을 최대 55% 할인된 가격에 한정된 수량으로 11월까지 구매할 수 있다.

김시훤 이마트24 주류팀 MD(상품기획자)는 "와인 성수기를 맞아 합리적인 가격대의 와인부터 최고급 빈티지 와인까지 폭넓은 라인업을 만나볼 수 있는 행사를 준비했다"며 "와인 빅 데이를 통해 이마트24가 주류 전문 편의점으로 다시 한번 도약하는 계기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



