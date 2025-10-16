삼성전자, '2025 우수기술 설명회'…스마트 제조·차세대 기술 111건 소개

과기부·지식재산처와 공동 개최

삼성 AI 생산성 혁신 사례 등 특강도

대학·공공연구기관·기업 기술 소개·상담

2009년 시작…2800여개 협력사 참여

총 534건 기술도 소개

삼성 보유 특허 253건 무상 이전 상담도

삼성전자는 지난 15일 경기도 수원컨벤션센터에서 과학기술정보통신부 산하 과학기술사업화진흥원(COMPA), 지식재산처 산하 한국특허전략개발원(KISTA)과 함께 '2025 우수기술 설명회'를 공동으로 개최했다고 16일 밝혔다.

15일 경기도 수원컨벤션센터에서 개최된 '2025 우수기술 설명회'에서 삼성전자 김영상 상무가 특강을 하고 있다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 2009년부터 이 행사를 열어왔다. 각 행사에선 협력회사의 미래 성장동력 발굴과 신기술 확보를 지원하기 위해 국내 대학·연구기관·기업이 보유한 우수기술을 협력회사에 소개하고 기술 상담을 진행했다. 2023년부터는 COMPA, KISTA, 협성회(삼성전자·삼성디스플레이 협력회사 협의회)와 함께 '산·학·연 기술협력 생태계 강화를 위한 업무 협약'을 맺고 행사를 더욱 확대했다.

올해 설명회에는 104개 협력회사 경영진과 연구원, 45개 기술협력기관 등 250여 명이 참석했다. 행사는 사전에 진행한 협력회사들의 기술 수요 조사를 통해 선정된 인공지능(AI)과 스마트제조, 기술 보호, 산업 안전을 주제로 열렸다.

삼성전자와 중소벤처기업부의 특강이 행사의 막을 열었다. 주제는 최근 산업계 주요 관심사인 AI를 활용한 생산성 혁신 사례와 기술 보호로, 삼성전자는 'AI 기반 생산성 혁신 사례'를 주제로 AI를 활용한 업무 생산성 효율화와 경쟁력 강화 사례를 발표했다. 소프트웨어 개발 전 과정에 사내 AI 코딩 어시스턴트 활용 사례, AI CS 상담봇을 활용한 글로벌 콜센터 일부 자동화 및 운영 효율성 개선 사례 등이 공유됐다.

중기부는 '중소기업 기술보호 강화 정책 및 지원 제도'를 주제로 특강을 했다. 특히 협력회사들의 관점에서 기술 경쟁력 확보와 기술보호 체계를 강화할 수 있는 실질적 지원 내용으로 큰 관심을 모았다.

AI와 로봇 등을 활용한 스마트 제조 기술과 차세대 소재·공정·환경 등 우수기술 111건도 현장에서 소개됐다. 이중 대표 기술 20건은 참석 기업들이 산업 기술 트렌드와 필요 기술을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 발표를 통해 자세히 설명됐다.

삼성전자와 참석 기관들은 중소기업들이 다양한 기술 지원 프로그램을 적극 활용할 수 있도록 별도의 부스를 마련하고 맞춤형 상담 기회도 제공했다. 삼성전자는 별도 부스에서 디스플레이?모바일?가전?통신?네트워크 분야 보유 특허 253건에 대한 무상 이전, 협력회사 대상 ESG 펀드에 대한 상담을 진행했다.

삼성전자는 2015년부터 회사가 보유하고 있는 특허를 무상으로 개방해 협력회사뿐만 아니라 거래하지 않는 기업들도 자유롭게 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 지난해까지 2300여 건의 특허 무상 이전이 진행됐다.

또 지난해부터는 '협력회사 ESG 펀드'를 조성해 협력회사의 사업장 환경 안전 개선과 에너지 사용 저감 등 ESG 투자에 대해 무이자 대출을 지원하고 있다.

COMPA와 KISTA의 보유 기술 설명과 정부 R&D 지원 프로그램, 대중소기업농어업협력재단의 기술자료 임치제, KB국민은행의 기술금융에 대한 상담도 이뤄졌다.

15일 경기도 수원컨벤션센터에서 개최된 '2025 우수기술 설명회'에서 삼성전자 관계자와 협력회사 참석자들이 특허 무상 이전 상담을 진행하고 있다. 삼성전자 원본보기 아이콘

엄재훈 삼성전자 상생협력센터장(부사장)은 "우수기술 설명회는 삼성전자, 협력회사, 정부와 국내 연구기관이 함께 기술혁신의 길을 모색하는 상생의 장"으로 "삼성전자는 앞으로도 협력회사들이 산·학·연 협력을 통해 AI, 스마트 제조 등 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 다양한 지원과 노력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

김병국 COMPA 원장은 "공공연구성과와 산업 현장을 연결하는 실질적인 기술 사업화의 장이 되길 기대한다"며 "기술 사업화의 본질은 시장과 현장 요구에 기반한 수요자 중심 맞춤형 지원에 있다"고 강조했다. "앞으로도 기업의 목소리에 귀 기울이고, 기업과 연구기관이 함께 현장에서 체감하는 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고도 말했다.

윤병수 KISTA 원장도 "지식재산을 기반으로 한 대학·공공연구기관의 우수한 기술을 기업들이 활용해 경제적 성과를 만들어 낼 수 있는 계기가 되길 바란다"면서 "산·학·연의 지식재산 창출·활용 생태계 구축을 지속적으로 지원하겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>