한국디자인진흥원, 中 캔톤페어 한국디자인관 운영

K디자인 글로벌 시장 공략 가속화

한국디자인진흥원(KIDP)은 15~19일까지 닷새간 중국 광저우에서 열리는 제138회 중국수출입상품교역회(캔톤페어)에서 '한국디자인관'을 운영한다고 16일 밝혔다.

캔톤페어는 중국 최대 규모의 무역박람회로, 춘계(4~5월)와 추계(10~11월)로 나뉘어 매년 두 차례 열린다. 전 세계 바이어와 글로벌 기업이 모여 전 산업 분야의 최신 기술과 트렌드를 확인하고 공유하는 교역의 장으로 꼽힌다.

이번 추계박람회는 다음 달 4일까지 총 3기로 나눠 진행된다. KIDP는 오는 19일까지 열리는 1기(전기 및 가전, 차량 및 부품, 기계, 에너지 등 관련 제조 분야) 박람회에 참여해 한국 디자인 기업의 중국시장 진출을 촉진할 계획이다.

한국디자인진흥원이 오는 19일까지 운영하는 중국 캔톤페어 내 한국디자인관 전경.

KIDP는 2013년 중국사무소 개소 이후 매년 캔톤페어에서 한국디자인관을 운영해 왔다. 2년 전부터는 단순 제품 전시를 넘어 '디자인 시장개척단' 프로그램을 새롭게 운영하며 글로벌 경쟁력이 우수한 유망 디자인 기업을 선정해 현지 시장 동향·정보 제공, 수출 교육, 비즈니스 상담회, 네트워킹 등을 지원하고 있다.

올해에는 ▲그래픽디자인 ▲디자인바이 ▲디파트너스 ▲바이러스디자인 ▲BKID ▲세컨드화이트 ▲셀센코리아 ▲유투디자인 ▲인텐시브 ▲파운드파운디드 등 국내 대표 디자인 전문기업 10개사가 선정됐다.

행사 기간 이들은 자사의 전문분야 및 주요 프로젝트 사례를 소개하고, 디자인 쇼케이스를 선보인다. 이를 통해 한국 디자인 기업이 중국을 비롯한 해외 제조업체와의 협업 프로젝트를 수주하고, 디자인 용역 계약을 체결할 수 있는 기회를 넓힐 계획이다.

KIDP는 행사가 끝난 뒤에도 계약 체결까지 필요한 법률 자문 등의 후속 지원을 통해 실질적 성과로 이어질 수 있도록 관리할 방침이다.

윤상흠 KIDP 원장은 "앞으로도 우리 디자인 기업들이 중국 등 해외시장에서 경쟁력 있는 파트너로 자리매김할 수 있도록 실질적 지원을 확대해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자



