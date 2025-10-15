[특징주]샤페론, 면역항암제 핵심기술 특허 소식에 급등

샤페론 샤페론 378800 | 코스닥 증권정보 현재가 2,435 전일대비 80 등락률 +3.40% 거래량 3,993,057 전일가 2,355 2025.10.15 11:24 기준 관련기사 [기로의상장사]샤페론, 자본잠식 심화…300억 유증으로 돌파구 마련하나[특징주]샤페론, 세계 최초 염증복합체 억제제 플랫폼 기술 中 진출에 강세[특징주]샤페론, 40조 아토피 치료제 시장서 기술이전 기대…나이벡 이을 차세대 주자 전 종목 시세 보기 close 이 면역항암제 핵심 기술 특허 등록 소식에 15일 강세다.

이날 오전 10시 18분 기준 코스닥 시장에서 샤페론 주식은 전 거래일 대비 6.79% 오른 2515원에 거래되고 있다. 이날 2385원에 출발한 주가는 장중 한때 2655원까지 치솟은 뒤 소폭 빠지고 있다.

샤페론은 이날 자사 면역항암제 파이프라인 핵심 기술인 'CD47 단일도메인 항체'에 대한 특허 등록을 완료했다고 밝혔다. 이번 특허 기술은 암세포가 면역세포의 공격을 회피하기 위해 발현하는 CD47 단백질의 'Don't eat me' 신호를 차단함으로써, 암세포가 면역세포의 기능을 억제하는 현상을 막는다.

이번 특허 확보로 나노맙(NanoMab) 기반의 이중항체 '파필릭시맙(Papiliximab)'의 지적재산권 포트폴리오가 고도화되며, 상업화 단계에 가까워지고 있다고 회사 측은 설명했다. 샤페론은 이번 특허 등록으로 ▲PD-L1 단일도메인 항체 ▲CD47 단일도메인 항체 ▲PD-L1과 CD47을 동시에 억제하는 이중항체 등 차세대 면역항암 플랫폼의 기반 기술을 모두 확보했다.





