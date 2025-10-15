"공룡 구경하러 오세요" … 경남 고성 당항포 관광지가 새롭게 변신

경상남도 노후관광지 재생 사업으로

입구부터 구석까지 새로운 볼거리 조성



경남 고성군이 2025경남고성공룡세계엑스포의 주 행사장인 당항포관광지가 노후관광지 재생 사업을 통해 시설 개선과 콘텐츠 확충에 성공하며 새로운 모습으로 관광객을 맞고 있다.

특히 역동적인 공룡 콘텐츠는 노후 관광지의 이미지를 벗고 '다시 찾고 싶은 명소'로 재탄생하는 데 결정적인 역할을 했다는 평가다.

입구부터 시선 압도하는 '브라키오사우루스' 작동 공룡을 설치해 관광지 전체 분위기를 공룡이 기다리는 관광지로 변모시키며 방문객의 기대감을 높였다. 긴 목을 움직이며 내는 웅장한 울음소리는 방문객에게 마치 공룡 세상에 들어온 듯한 몰입감을 선사하며, 당항포관광지의 첫인상을 획기적으로 개선하는 홍보 효과를 가져왔다.

나아가, 당항포관광지 내 수목으로 덮여있는 고요한 산책로에 13마리의 작동 공룡을 설치하여 단순했던 기존 산책로를 '쥬라기 공원'에 온 듯한 체험 코스로 변모시켜 많은 가족 단위 관람객이 줄을 서서 방문하는 새로운 볼거리를 만들었다.

특히 공룡엑스포 기간을 맞아 당항포관광지를 방문한 관광객들의 블로그, 인스타그램 등 소셜 미디어 후기가 잇따르며 노후 관광지 재생 사업의 성과를 입증하고 있다. '야간에는 더욱 실감 난다', '특별한 볼거리가 생겼다.' 등의 긍정적인 평가가 주를 이루고 있다.

이상근 군수는 "이번 경상남도 노후 관광지 재생 사업을 통해 당항포관광지가 공룡 콘텐츠를 기반으로 한 독창적이고 매력적인 공간으로 거듭났다"면서 "앞으로도 지속적인 관리와 새로운 콘텐츠 발굴을 통해 당항포관광지가 많은 관광객에게 추억과 즐거움을 제공하는 사랑받는 관광지로 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 당항포관광지에서 펼쳐지는 2025경남고성공룡세계엑스포는 11월 9일까지 매일 퍼레이드와 서커스를 포함한 다양한 공연, 주말 야간개장과 매주 토요일 화려한 불꽃놀이로 관광객을 기다리고 있다.





