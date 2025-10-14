본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

하남시, 30년 된 노후 상수도관 교체…깨끗한 수돗물 공급

이종구기자

입력2025.10.14 19:05

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 하남시가 시민들의 삶의 질 향상을 위해 총사업비 25억여 원을 투입, 내년 7월까지 덕풍동 일원의 노후 상수관로 정비사업을 추진한다.

노후 상수관로 정비사업. 하남시 제공

노후 상수관로 정비사업. 하남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공사는 덕풍초등학교에서 대동피렌체 아파트를 지나 동부초등학교 및 덕풍근린공원 주차장 인근까지 이어지는 총 2.485㎞ 구간을 대상으로 한다. 30년 이상 되어 누수, 녹물 등의 우려가 컸던 낡은 상수관로를 전면 교체하는 것이 핵심이다.


시는 이번 공사를 통해 고질적인 녹물 발생을 방지하고 누수율을 낮추는 것은 물론, 안정적인 수압을 유지하여 오랜 기간 이어져 온 주민 불편을 해소할 계획이다.

공사 기간 중 시민 불편을 최소화하기 위해 교통통제 및 우회도로 안내, 공정 관리에도 만전을 기할 방침이다. 또한, 공사로 인해 발생할 수 있는 단수 및 수질 변화에 대해서는 사전에 충분히 안내하고 신속하게 대응할 계획이다.


하남시 관계자는 "안전하고 깨끗한 수돗물 공급 환경을 조성하기 위한 공사인 만큼, 시민 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁드린다"며 "공사로 인한 불편을 최소화하고 품질을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기