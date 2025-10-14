본문 바로가기
그린바이오 산업 활성화…전남바이오진흥원-전남대 업무협약

호남취재본부 김우관기자

입력2025.10.14 17:18

정책 발굴·연구 개발 협력 강화
인프라 공유·지역특화 공동 수행도

전남바이오진흥원과 전남대는 지난 13일 그린바이오 산업 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 전남바이오진흥원 제공

전남바이오진흥원과 전남대는 지난 13일 그린바이오 산업 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 전남바이오진흥원 제공

전남바이오진흥원(원장 윤호열)은 지난 13일 전남대학교 그린바이오혁신융합대학사업단(단장 손형일)과 '그린바이오산업 육성 및 상생협력 발전을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 14일 밝혔다.


이번 협약을 통해 양 기관은 그린바이오산업 정책발굴 및 연구개발(R&D) 협력 강화, 전문인력 양성, 벤처창업 활성화 지원, 산업화 촉진을 위한 인프라 공유, 지역특화 프로그램을 공동으로 수행할 방침이다.

전남바이오진흥원 윤호열 원장은 "이번 협약을 계기로 전남의 그린바이오산업이 한 단계 도약할 수 있는 기틀이 마련됐다"며 "지속 가능한 산업 생태계 조성과 연구 성과의 실질적 산업화를 위해 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.


전남대학교 손형일 단장은 "대학의 교육·연구 역량과 진흥원의 현장 인프라가 결합하면, 전남이 대한민국 그린바이오산업의 중심지로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
