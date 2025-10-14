청도군 '금천면 꽃밭' 코스모스 만개 눈길

청도군(군수 김하수) 금천면 꽃밭에는 선선한 가을바람과 함께 코스모스가 활짝 피어나며 한 폭의 그림 같은 풍경을 펼치고 있다.

금천면 신지리 하천변 유휴공간에 조성된 꽃밭은 올해 7월경 파종을 시작해 주변 제초작업 및 환경정비를 통해 지속적으로 꽃밭을 완성해왔다.

조성된 꽃밭에는 코스모스 외에도 홍도화, 핑크뮬리 등 다양한 꽃들을 식재해 주민들과 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

부드러운 햇살 아래 살랑이는 코스모스가 분홍빛과 하얀빛이 어우러져 가을의 정취를 가득 머금고 있는 꽃길을 따라 걸으며 사진을 찍는 이들의 얼굴에는 자연스레 미소가 번지고 바람결에 흔들리는 꽃잎 하나에도 잠시 마음을 쉬어가는 여유가 깃든다.

이상주 금천면장은 "코스모스가 피어있는 이 꽃밭이 주민들과 방문객들에게 잠시나마 따뜻한 위로가 되길 바란다"며 "앞으로도 계절마다 색다른 아름다움을 전할 수 있도록 정성껏 가꾸어 나가겠다"고 말했다.





