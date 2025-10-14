본문 바로가기
영광군, 국민신문고 대체'온라인 민원창구'임시 운영

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.14 15:30

영광군청 전경.

영광군청 전경.

전남 영광군은 지난달 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 등 중앙 민원 시스템이 중단된 가운데 군민 불편을 최소화하기 위해 '새올 전자민원창구'를 15일부터 운영한다.


영광군은 국민신문고 시스템 복구에 최소 한 달 이상이 소요될 것으로 예상됨에 따라, 우편과 방문 위주로 운영되던 임시 접수 체계를 온라인으로 전환해 신속하고 안정적인 민원 처리를 제공할 계획이다.

'새올 전자민원창구'는 휴대폰 본인인증을 통해 로그인하여 민원 신청할 수 있으며, 15일부터 영광군 홈페이지(전자민원>온라인민원신청> 영광군전자민원창구)를 통해 접수할 수 있다.


영광군 관계자는 "국민신문고 중단 장기화로 인한 군민 불편을 최소화하기 위해 온라인 접수창구를 신속히 마련했다"라며, "복구 전까지는 군이 직접 민원 행정을 책임지고, 이후에도 주민 중심의 민원 서비스를 지속해서 강화해 나가겠다"라고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
