구조하러 온 구급대원들에게 흉기 휘두른 50대…경찰, 구속영장 신청

소방 구급대원들에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 부천소사경찰서는 특수공무집행방해치상 등 혐의로 A씨(56)의 구속영장을 신청했다고 14일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 9시 14분께 자택인 부천시 소사구 옥길동 아파트에서 119구급대원 3명에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다.

구급대원들은 A씨의 딸로부터 "아버지가 술을 마시고 호흡곤란 증세를 보인다"는 신고를 받고 현장에 출동했다.

A씨는 발코니 창문 위에 발을 올리는 등 위험한 행동을 했고 구급대원들은 이를 제지하는 과정에서 다친 것으로 파악됐다.

경찰은 소방 당국의 공동 대응 요청을 받고 현장에 출동해 A씨를 체포해 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다.

A씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 잘 나지 않는다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "다친 구급대원들은 모두 경상"이라며 "사건의 중대성 등을 고려해 구속영장을 신청했다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



