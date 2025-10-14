캄보디아 피살 대학생 통장서 수천만원 인출…경찰, 범죄조직 자금 추적

수천만원 인출된 정황 포착

국내외 연계조직 실체 규명 착수

캄보디아에서 현지 범죄조직에 의해 고문당해 숨진 한국인 대학생의 통장에서 조직의 범죄수익금으로 추정되는 수천만원이 인출된 정황이 드러나 경찰이 자금 흐름 추적에 나섰다.

캄보디아 검찰에 기소된 한국인 대학생 살해 혐의 중국인 3명.

경북경찰청은 14일 숨진 대학생 박모씨(22)의 통장에 있던 자금 수천만원이 국내 대포통장 범죄 조직에 의해 인출된 것으로 보고 자금 흐름과 인출에 연루된 인물들을 수사하고 있다고 밝혔다.

경찰은 대포통장으로 이용됐던 박씨 통장에서 1억원 이하의 자금이 인출된 것으로 파악했으며 이체 내역과 인출 과정을 토대로 돈의 흐름을 추적 중이다. 해당 통장 자금은 이미 모두 출금된 상태로 범죄 수익을 보전하지는 못했다고 덧붙였다.

경찰은 자금 인출에 최소 3명 이상의 인물이 연루된 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 "현금 인출(CD기)과 이체 등 여러 단계를 걸친 세탁 과정을 거쳤을 가능성이 있다"며 "수익금을 나눠 가졌다면 공범으로 볼 수 있기에 자금이 누구에게 흘러갔는지 유통 경로를 추적 중"이라고 말했다.

캄보디아서 숨진 경북 출신 대학생 추정 모습.

숨진 박씨는 지난 7월17일 "현지 박람회를 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국했다가 8월8일 깜폿보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 충남 소재 대학 재학생인 박씨는 대학 선배 홍모씨의 권유로 캄보디아에 간 것으로 알려졌다. 이후 현지 범죄조직에 감금·폭행당해 사망했다.

박씨의 대학 선배이자 대포통장 모집책 홍씨는 지난달 구속기소 되어 오는 11월13일 첫 재판이 열릴 예정이다.

텔레그램 '범죄와의 전쟁 2' 운영진은 해당 사건과 관련해 "박씨는 대포통장 명의자로 캄보디아에 넘어간 뒤 5700만원 금원(돈)에 사고(인출)가 발생해 폭행과 감금을 당했다"며 "한국인 젊은 청년이 할머니 병원비를 벌기 위해서 캄보디아에 넘어가 안타까운 생을 마감했다"고 주장했다.

한편 경찰은 이번 사건과 관련해 국내 연계조직 윗선에 대한 수사를 확대하고 있다. 홍씨가 속한 조직이 점조직 형태로 운영된 것으로 보고 통신기록과 계좌 내역을 통해 추가 범행 여부를 확인 중이다. 캄보디아 현지 조직과의 연계 여부도 살펴보고 있으며 이르면 오는 20일 공동 부검을 위해 현지에 수사관을 파견할 계획이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



