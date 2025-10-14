YGPA-산업안전협회, 중대재해 예방 안전협력 업무협약

안전문화 확산 컨설팅·캠페인 등

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, YGPA)는 지난 13일 대한산업안전협회와 안전문화 확산과 근로자의 중대재해 예방을 위한 안전협력 업무협약을 체결 했다고 14일 밝혔다. 협약식에는 여수광양항만공사 홍상표 운영부사장과 대한산업안전협회 안도영 전남지회장이 참석했다.

이번 협약은 양 기관이 협력해 중대재해 예방과 안전관리 역량을 높이고, 지속가능한 안전경영체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양 측은 안전문화 확산을 위한 컨설팅 및 캠페인 등에 관한 공동 실시, 사업장의 안전문화 확산을 위한 협력, 중대재해 예방을 위한 안전교육 및 안전보건관리체계 구축 협력, 시설물의 안전성 확보를 위한 점검 등에 관한 기술지원 및 협력, 안전장비의 공유사업 운영 및 확대를 위한 적극적인 협력을 약속했다.

특히, 공사는 향후 AI 안전장비 공유 사업에 대한 사업개선 방향, 안전 법령 검토 등 안전 전문기관과의 협력을 통해 신뢰성을 확보할 계획이다.

홍상표 운영부사장은 "안전은 우리 공사의 최우선 가치이며, 이번 협약을 통해 대한산업안전협회와 함께 현장 중심의 안전문화 정착에 최선을 다하겠다"고 말했다.





