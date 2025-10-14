본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 북구, 개발제한구역 주민지원사업 선정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.14 11:23

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국비 6억3천만원 확보

광주 북구가 국토교통부 주관 '2026년 개발제한구역 주민지원사업' 공모에 선정돼 국비 6억3,000만원을 확보했다. 이번 사업은 삼각산~군왕봉 일대 8.6㎞ 숲길을 정비해 주민들에게 쾌적한 보행 환경과 안전한 휴식 공간을 제공하는 것이 목표다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

14일 북구에 따르면 '개발제한구역 주민지원사업'은 개발제한구역 내 주민 불편을 해소하고 삶의 질을 높이기 위해 매년 국토교통부가 공모를 통해 지원 지자체를 선정한다. 북구는 '녹색이음누리길' 사업으로 응모해 서면평가와 현장 실사를 거쳐 최종 확정됐다.


사업은 삼각산 대포리봉부터 군왕봉까지 총 8.6㎞ 구간에 등산로 정비, 나무계단 설치, 안전 로프·펜스 보강, 편의시설 설치 등을 추진한다. 평소 주민들이 제기한 불편 사항과 구청 접수 민원을 토대로 세부 내용이 정해졌다.

총사업비는 국비 6억3,000만원과 지방비를 포함해 7억원이며, 예산 편성 후 내년부터 착수할 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책이었다 캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

명품 들고 피팅룸 들어가더니 짝퉁과 바꿔치기…中 관광객 결국

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기