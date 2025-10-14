평택성모병원, 대웅제약 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크' 도입

환자 골든타임 사수…안전 강화하고 의료 효율 높여

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 134,100 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 8,752 전일가 133,900 2025.10.14 10:12 기준 관련기사 대웅, '붙이는 세마글루타이드' 임상 1상 진입대웅제약 나보타, 중동 10개국 진출…글로벌 신규 시장 개척대웅제약, 광주시와 손잡고 AI 헬스케어 산업 육성 전 종목 시세 보기 close 이 평택성모병원에 인공지능(AI) 기반 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'를 공급했다고 14일 밝혔다. 씽크는 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스테크놀로지가 개발한 제품으로, 대웅제약이 국내 유통 및 판매를 담당하고 있다.

씽크를 활용하는 간호사의 모습 예시. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

이번 도입은 중환자실을 포함한 전체 359개 병상에 적용되는 대규모 구축 사례다. 평택성모병원은 경기권에서 '씽크'를 가장 많은 병상에 적용한 병원으로 기록되며 AI 스마트 병상 모니터링 시스템 확산의 대표 사례가 됐다.

씽크는 환자에게 웨어러블 센서를 부착해 심박수, 호흡, 체온 등 주요 생체신호를 실시간으로 수집하고, 이상 신호를 즉시 감지해 의료진에게 알린다. 또한 낙상감지알람 시스템이 탑재된 유일한 시스템으로, 심야시간 등 의료진이 환자 확인이 어려운 환자 낙상 발생 시 실시간 알람을 통해 골든타임을 확보해 예기치 못한 사고를 예방하는 데 기여한다. 이를 통해 환자는 24시간 안정적인 치료 환경에서 회복할 수 있으며, 보호자는 안심하고 환자를 맡기며 간병 부담을 덜 수 있다.

활력징후(바이털 사인) 측정 등 기존 반복적으로 이뤄지던 업무를 자동화해 의료진의 업무 부담을 완화하는 데도 도움이 된다. 병원 측은 이를 통해 의료진이 환자와의 소통·맞춤형 간호에 집중할 수 있는 여건을 마련하고, 궁극적으로는 의료 서비스의 질 향상으로 이어질 수 있도록 환경을 조성하겠다는 목표다.

평택성모병원은 이번 스마트병동 구축으로 한 단계 더 도약해 환자 중심의 미래 의료를 실현하고, 지역 사회에 '스마트 의료'라는 새로운 표준을 제시하는 상징적인 이정표가 되겠다는 방침이다.

황정연 평택성모병원장은 "씽크 도입은 환자 안전과 의료진 효율성을 동시에 강화해 환자 중심의 진료 환경을 구현하는 전환점"이라며 "이번 스마트 병동 구축을 통해 환자와 보호자에게는 안심할 수 있는 치료 환경을, 의료진에게는 전문성에 집중할 수 있는 여건을 제공함으로써 병원의 경쟁력을 한층 높이고 경기 남부 의료의 새로운 기준을 세우겠다"고 말했다.

유창득 대웅제약 ETC병원본부장은 "경기 남부의 중추적 의료기관인 평택성모병원이 씽크 도입을 통해 스마트병원 전환의 모범을 보여줬다"며 "대웅제약은 평택성모병원과 함께 지역 의료 수준을 높이는 한편, 디지털 헬스케어 역량을 고도화해 미래 의료 패러다임을 이끌어 가겠다"고 했다.

한편, 평택성모병원은 경기 남부 지역을 대표하는 종합병원으로 내과·외과·산부인과·소아청소년과 등 다양한 진료과와 함께 심뇌혈관센터, 척추·관절센터, 인공신장센터, 로봇수술센터 등 특화된 의료 역량을 보유하고 있다. 또한 응급의료기관으로서 365일 24시간 환자 진료 체계를 유지해 지역민의 든든한 안전망 역할을 하고 있다.





