교원 빨간펜, 영어원서 독서 관리 '도요새잉글리시 리딩브릿지' 출시

스콜라스틱 영어원서 196편 독점 제공

교원 빨간펜은 오는 16일 영어원서 기반의 독서 관리 프로그램 '도요새잉글리시 리딩브릿지'를 선보인다고 14일 밝혔다.

교원 빨간펜은 유초등생이 영어원서를 읽으며 영어 문해력을 자연스럽게 함양하고, 영미권 문화에 대한 이해도까지 넓힐 수 있게 이번 프로그램을 기획했다. 교원 빨간펜의 대표 외국어 학습 프로그램 '도요새잉글리시'와의 연계 학습이 가능하도록 커리큘럼을 구성해 일상 속에서 영어학습 환경을 조성할 수 있도록 했다.

'도요새잉글리시 리딩브릿지'는 국제 아동·청소년 출판사 스콜라스틱(Scholastic)과 영어 원서 196편을 독점 제공받아 워크북과 정답 및 해석 교재를 제작했다.

또한, 교원위즈 유아 영어교육 브랜드 프랜시스파커의 리딩 수업 커리큘럼을 반영해 선보이고, 원어민 교사의 수업 영상 콘텐츠 등을 제공한다. 기초 파닉스 단계부터 총 4단계로 구분된 104주 과정 프로그램으로 ▲본책 116권 ▲워크북 15권 ▲정답 및 해석 교재 15권 등으로 구성됐다.

이와 함께 원어민(필리핀) 교사의 주 1회 화상 관리를 통해 독서한 영어 원서 내용을 자유롭게 얘기하고, 핵심 문구 등을 한번 더 학습할 수 있도록 했다. 기존 도요새잉글리시 화상 관리 회원이라면, 한국인 교사와 원어민(필리핀) 교사의 화상 관리를 각각 주 1회씩, 총 2회 받을 수 있다.

교원 빨간펜 관계자는 "집에서 아이들과 함께 영어 문해력과 더불어 글로벌 감각을 키워나가는데 긍정적인 효과를 가져다줄 것으로 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



