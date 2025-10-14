본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

삼일PwC·위벤처스, 스타트업 성장 지원 MOU 체결

김대현기자

입력2025.10.14 09:35

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경영지원 서비스 제공, 맞춤형 자문 협업
"AI 기반 솔루션 제공도"

삼일PwC는 "스타트업 및 성장 단계 기업의 지속가능한 성장을 지원하기 위해 국내 벤처캐피털(VC)인 위벤처스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다"고 14일 밝혔다.


2019년 설립된 위벤처스는 딥테크, 정보통신기술(ICT), 소비재, 핀테크, 반도체 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 파트너들이 활약 중이다. 설립 5년 만에 운용자산 6000억원을 돌파하며 대형 VC로 성장하고 있다.

삼일PwC·위벤처스, 스타트업 성장 지원 MOU 체결
AD
원본보기 아이콘

삼일PwC·위벤처스, 스타트업 성장 지원 MOU 체결 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양사는 ▲위벤처스 투자기업 및 투자 예정 기업의 실사 지원 ▲경영지원 및 교육 프로그램의 공동 기획 및 운영 ▲스타트업 통합 경영지원 서비스 제공 ▲기업 성장 단계별 맞춤형 자문 및 투자유치·엑시트(투자금 회수) 지원 등 협업을 본격화한다.

삼일PwC는 자체 스타트업 지원 플랫폼인 '유니콘플랫폼'과 실무 전문가 네트워크 '유니콘프렌즈'를 통해 창업 초기부터 성장, 투자 유치, 인수합병(M&A), 국내외 상장 및 엑시트에 이르기까지 전 과정을 지원 중이다. 특히 지난 7월 출범한 삼일PwC의 AX노드 조직에선 인공지능(AI) 기반 경영지원 솔루션을 개발 및 제공하며 스타트업의 디지털 전환과 성장 전략을 실질적으로 뒷받침할 계획이다.


이창훈 삼일PwC AX노드 스타트업 통합경영지원서비스 담당 파트너는 "외부 투자에 의존하는 스타트업의 특성상 투명한 경영관리 없이는 성장이 불가능하다"며 "삼일PwC의 전문성을 바탕으로 위벤처스의 투자 여정에 함께 하겠다"고 밝혔다.


하태훈 위벤처스 대표는 "창업가를 찾아 투자하는 과정에서는 성장 단계에 따른 최적의 지원이 필요하다"며 "이번 협약을 통해 창업가들이 작은 조직으로도 세상을 변화시키는 데 집중하며 성장할 수 있도록 실질적인 경영지원 체계 구축을 지원할 계획"이라고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

전쟁인접국 찾는 서울시… 실전형 드론방어체계 구축 본격화

새로운 이슈 보기