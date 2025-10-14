삼일PwC·위벤처스, 스타트업 성장 지원 MOU 체결

경영지원 서비스 제공, 맞춤형 자문 협업

"AI 기반 솔루션 제공도"

삼일PwC는 "스타트업 및 성장 단계 기업의 지속가능한 성장을 지원하기 위해 국내 벤처캐피털(VC)인 위벤처스와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다"고 14일 밝혔다.

2019년 설립된 위벤처스는 딥테크, 정보통신기술(ICT), 소비재, 핀테크, 반도체 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 파트너들이 활약 중이다. 설립 5년 만에 운용자산 6000억원을 돌파하며 대형 VC로 성장하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲위벤처스 투자기업 및 투자 예정 기업의 실사 지원 ▲경영지원 및 교육 프로그램의 공동 기획 및 운영 ▲스타트업 통합 경영지원 서비스 제공 ▲기업 성장 단계별 맞춤형 자문 및 투자유치·엑시트(투자금 회수) 지원 등 협업을 본격화한다.

삼일PwC는 자체 스타트업 지원 플랫폼인 '유니콘플랫폼'과 실무 전문가 네트워크 '유니콘프렌즈'를 통해 창업 초기부터 성장, 투자 유치, 인수합병(M&A), 국내외 상장 및 엑시트에 이르기까지 전 과정을 지원 중이다. 특히 지난 7월 출범한 삼일PwC의 AX노드 조직에선 인공지능(AI) 기반 경영지원 솔루션을 개발 및 제공하며 스타트업의 디지털 전환과 성장 전략을 실질적으로 뒷받침할 계획이다.

이창훈 삼일PwC AX노드 스타트업 통합경영지원서비스 담당 파트너는 "외부 투자에 의존하는 스타트업의 특성상 투명한 경영관리 없이는 성장이 불가능하다"며 "삼일PwC의 전문성을 바탕으로 위벤처스의 투자 여정에 함께 하겠다"고 밝혔다.

하태훈 위벤처스 대표는 "창업가를 찾아 투자하는 과정에서는 성장 단계에 따른 최적의 지원이 필요하다"며 "이번 협약을 통해 창업가들이 작은 조직으로도 세상을 변화시키는 데 집중하며 성장할 수 있도록 실질적인 경영지원 체계 구축을 지원할 계획"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>