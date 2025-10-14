"대신에서 고배당, 고금리 상품 가입하고 다이슨 받자"

대신증권 선정 채권 4종·펀드 12종 가입시

추첨으로 경품 제공

대신증권이 금융상품 가입 고객을 대상으로 경품 행사를 진행한다.

대신증권은 회사가 엄선한 펀드와 채권에 가입하는 고객에게 추첨을 통해 다이슨 제품 등을 경품으로 제공하는 '고배당·고금리 기대상품 대신에 다~이쓴' 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 자산 가격 변동성 확대에도 꾸준한 현금 흐름을 만들 수 있는 고배당·고금리를 추구하는 금융상품의 장점을 알리기 위해 마련됐다.

이 이벤트는 대신증권이 선정한 고금리 및 고배당을 추구하는 채권 4종과 펀드 12종 중 한 개 이상 가입하면 추첨을 통해 경품을 지급한다. 가입 금액이 합산 1억원 이상이면 다이슨 공기청정기(1명), 7000만원 이상은 다이슨 청소기(10명), 5000만원 이상은 다이슨 드라이어(20명), 1000만원 이상은 올리브영 10만원 상품권(50명)을 제공한다.

추가로 가입금액이 백만원 이상인 고객 1000명에게는 펀드 가입 시 사용할 수 있는 펀드 쿠폰 만 원권을 지급한다.

이 이벤트는 11월 28일까지 진행한다. 이벤트 참여는 대신증권 HTS, MTS(사이보스, 크레온) 또는 홈페이지에서 신청하면 된다. 가입한 금융상품은 12월 5일까지 잔고를 유지해야 하며, 경품은 이벤트 종료 후 1개월 이내 추첨한다.

자세한 사항은 대신증권 금융지원센터에 문의하면 된다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "고배당, 고금리 기대자산에 투자하면 매달 안정적인 현금흐름을 만들고 재투자를 통해 복리 효과도 누릴 수 있는 장점이 있다"며 "이번 이벤트로 경품 혜택도 받고 매달 지급되는 추가 수입도 만들어 보길 바란다"고 말했다.





