[오늘의신상]"서울대 빵 나왔다"… 이마트24, '밥스누 약콩두유빵' 3종

고소한 맛 구현 위해 6개월간 개발

올해 약콩두유빵 2차 라인업 선보일 것

이마트24가 서울대학교 기술지주자회사 '밥스누'와 협업해 '약콩두유빵 시리즈' 3종을 출시한다고 14일 밝혔다.

'약콩두유'는 100% 국산 약콩을 껍질째 갈아 넣어 식물성단백질, 식이섬유, 폴리페놀 등 약콩의 영양성분을 그대로 담은 것이 특징이다. 2015년 밥스누에서 처음 선보인 브랜드 상품이다.

이번에 선보인 상품으로는 ▲약콩크림빵(2600원) ▲카라멜 약콩크림롤(3600원) ▲약콩크림 카스테라(3500원) 등이 있다.

이마트24는 베이커리 신제품을 개발하던 과정에서, 맛과 영양 면에서 이미 높은 신뢰를 얻고 있는 약콩두유를 활용하면 맛은 물론, 업계 경쟁 상품과의 차별화를 이룰 수 있다고 판단해 이번 상품을 기획했다.

이마트24는 이번 상품의 핵심이 되는 크림 개발에 가장 많은 공을 들였다. 밥스누 약콩두유가 맛과 영양성분에 대해서 이미 검증된 상품인 만큼, 두유 본연의 맛과 영양성분을 충분히 담아내기 위해 약콩두유 함량을 최대 9.96%로 높였다. 일반 우유크림빵에 들어가는 우유 함량보다 월등히 높아 두유 본연의 고소한 맛을 느낄 수 있다.

이마트24는 밥스누의 약콩두유를 그대로 크림에 부어 배합해 두유 본연의 맛 풍미를 그대로 구현했다. 약콩두유 맛을 살린 크림을 만들기 위해 약 6개월간의 개발 기간과 여러 차례의 테이스팅을 거쳤다. 일반적인 베이커리 상품의 개발 기간은 약 2~3개월인데 비해 이번 상품은 그 두배 이상 긴 시간 동안 완성도를 높인 셈이다.

약콩크림빵은 두유함량을 높여 맛과 퀄리티는 살리면서 업계 유사 중량 대비 합리적인 2,600원으로 가성비를 더했다. 약콩크림카스테라는 유명 카페의 인기 메뉴인 크림카스테라에서 착안해, 폭신한 카스테라 속에 약콩두유 함량을 6.4% 담은 약콩크림을 넣었다. 카라멜 약콩크림롤은 고소한 약콩크림롤에 카라멜 소스를 추가해 크림의 부드러움과 달콤함을 동시에 느낄 수 있다.

이마트24는 이번 상품 출시를 기념해, 오는 15일부터 31일까지 카카오 고객들에게 약콩두유 빵 3종 구입 시 사용할 수 있는 500원 할인쿠폰을 제공한다. 500 할인쿠폰 사용 시 카카오페이포인트 500원을 제공하며, 약콩두유 빵 3종을 모두 구입 시 추가로 카카오페이포인트 1000원을 제공한다.

이마트24는 약콩두유빵 3종을 시작으로 올해 안에 2차 라인업을 추가 선보이며, 약콩두유 빵 시리즈를 확대할 계획이다. 이호섭 이마트24 베이커리팀 MD는 "앞으로도 차별화된 원료와 콘셉트를 담은 상품을 지속 선보여 편의점에서 색다른 베이커리 경험을 즐길 수 있도록 하겠다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



