본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

전남 나주서 10대 2명 잇달아 숨진 채 발견

이경호기자

입력2025.10.14 09:06

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
전남 나주서 10대 2명 잇달아 숨진 채 발견
AD
원본보기 아이콘

전남 나주에서 10대 2명이 잇따라 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.


13일 나주경찰서 등에 따르면 이날 오후 7시 38분께 나주시 한 상가 건물 앞에 중학생 A군이 쓰러진 채 발견됐다. A군은 행인의 신고를 받고 출동한 구급대원들에 의해 병원에 옮겨졌지만 사망했다.

앞서 이날 오후 3시 57분께는 나주의 한 아파트 앞에 초등학생 B군이 쓰러진 채 발견돼 병원에 이송됐지만 결국 숨졌다.


A군과 B군 사이에 별다른 접점은 없는 것으로 파악됐다.


경찰은 A군과 B군이 각각 건물에서 추락해 숨졌을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

"월 3000만원 벌어, 감금·폭행 말도 안 돼" 캄보디아 구인글 여전히

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

새로운 이슈 보기