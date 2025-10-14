전남 나주서 10대 2명 잇달아 숨진 채 발견

전남 나주에서 10대 2명이 잇따라 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

13일 나주경찰서 등에 따르면 이날 오후 7시 38분께 나주시 한 상가 건물 앞에 중학생 A군이 쓰러진 채 발견됐다. A군은 행인의 신고를 받고 출동한 구급대원들에 의해 병원에 옮겨졌지만 사망했다.

앞서 이날 오후 3시 57분께는 나주의 한 아파트 앞에 초등학생 B군이 쓰러진 채 발견돼 병원에 이송됐지만 결국 숨졌다.

A군과 B군 사이에 별다른 접점은 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 A군과 B군이 각각 건물에서 추락해 숨졌을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



