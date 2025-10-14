이용액 최대 3% 적립 '번개장터 삼성카드' 출시

국내외 가맹점 이용시엔 1% 적립

삼성카드는 국내 대표 중고거래 플랫폼 번개장터와 함께 '번개장터 삼성카드'를 출시했다고 14일 밝혔다.

삼성카드가 국내 대표 중고거래 플랫폼 번개장터와 함께 출시한 번개장터 삼성카드. 삼성카드 AD 원본보기 아이콘

카드 혜택을 번개포인트로 제공하는 게 특징이다. 번개장터 중고거래에 쓸 수 있다. 번개포인트당 1원의 가치를 지닌다. 번개장터에서 상품 구매 시 상품 가격 일부 또는 전부를 포인트로 결제할 수 있다.

이 카드는 번개장터 이용금액의 최대 3%를 번개포인트로 적립해준다.

국내외 가맹점에서 결제한 금액의 1%를 기본 적립한다. 번개장터에서 결제 시 추가로 2%를 더하는 구조다. 추가 2% 적립 혜택은 전월 실적에 따라 월 최대 4만 포인트까지 제공된다.

양사는 제휴 카드 출시 기념 번개포인트 추가 적립, 무이자할부 등 프로모션을 한다.

프로모션 기간 번개장터에서 상품 결제 시 2% 추가해 최대 5%까지 적립 가능하다. 적립 혜택은 전월 실적에 따라 월 최대 7만 포인트까지 제공된다.

전문 검수팀이 정품 여부와 기능을 점검하는 서비스인 '번개케어' 상품을 50만원 이상 결제하면 12개월 무이자할부 혜택을 준다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(비자) 모두 2만원이다.

삼성카드 관계자는 "카드업계 최초로 대형 중고거래 플랫폼과 제휴 신용카드를 출시했다"며 "양사는 앞으로도 다양한 내용으로 협업할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



