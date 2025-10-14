박준이 기자 giver@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지
[속보]삼성전자, 3분기 영업익 12조1000억…작년 동기 대비 31.8%↑
2025년 10월 14일(화)
"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업
'기발하네' 외신도 놀랐다…밤만 되면 나타난다는 'K경찰' 홀로그램
캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책이었다
'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래
'초가성비' 내세우더니 매장마다 '바글바글'…결국 구찌도 제친 SPA 브랜드
"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"
"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다
'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'
'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다