[내일 날씨] 광주·전남 비…남해서부 돌풍·천둥·번개

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.13 16:49

강수량 10~50㎜…아침 20도, 낮 25도
서해·남해 물결 1ｍ…미세먼지 '좋음'

14일 광주·전남은 정체전선 영향으로 10~50㎜ 비가 내리고 남해서부해상에는 돌풍과 천둥·번개가 예상된다. 연합뉴스

14일 광주·전남은 정체전선 영향으로 10~50㎜ 비가 내리고 남해서부해상에는 돌풍과 천둥·번개가 예상된다. 연합뉴스

14일 광주·전남은 정체전선 영향으로 비가 내리고 남해서부 해상에는 돌풍과 천둥·번개가 예상된다.


광주지방기상청에 따르면 이날 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 정체전선과 정체전선상에서 발달한 저기압의 영향을 받겠다. 예상 강수량은 10~50㎜ 수준이다.

아침 최저기온은 20~21도, 낮 최고기온은 23~25도로 예상된다. 서해와 남해 앞바다 물결은 1ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "남해서부 해상에 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다"면서 "해상 안전사고에 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

