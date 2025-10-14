"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①트럼프 대통령, 중국과 회담 무산 우려에 유화 메시지

②정의선 현대차그룹 회장 취임 5년…영업이익 5배 증가

③오는 28일 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 개최

○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 상승…미·중 무역갈등 완화 기대감

○트럼프 "中과 다 잘될 것"…美 재무도 정상회담 예고

○브로드컴, 오픈AI 협력에 10%↑…기술주 강세

■ 트럼프 "美, 中 도우려는 것…다 잘될 것"…미·중 담판 파국 우려 진화 ○"시진핑, 中 불황 원치 않고 나도 마찬가지"

○이달 말 정상회담 앞 충돌 속 유화 메시지

○밴스 부통령 "이성적인 길 선택해야"

■ 정의선 회장 취임 5년…현대차 영업익 5배 뛰었다 ○현대차그룹 글로벌 판매 3위

○'글로벌 프런티어'로 우뚝

○'자유로운 이동' 상상 현실로

■ 안갯속 APEC 미·중회담…AI 연대 기대하는 기업들 ○대한상의 주관 'CEO 서밋'

○엔비디아·오픈AI 등 한자리에

○"지역경제통합·디지털·바이오 등 지속 가능 성장 의제 논의"

그래픽 뉴스 : 다음 주 다가온 금통위…집값·관세협상·환율, '10월 동결' 힘 싣는다

○오는 23일 한은 금통위 기준금리 결정…'동결'에 무게

○'서울 불장' 재현…경계감 컸던 '주변지역 확산'도

○미·중 관세갈등 재점화…5월 수준 회귀한 환율도 부담

■ 공공임대 거주 중 분양권 취득해도 계약해지 못한다 ○대법 "분양권 일시 취득, 계약 해지 불가"

○개정 전 입주자에 소급 적용 안 돼

○LH 패소…원심 깨고 사건 환송

■ 땅주인도 모르는 '미결용지' 여의도 절반 크기 ○도로공사, 소유권 정리 못해 방치

○지난 5년간 소송 70여 건

○소송비·보상금에 세금 낭비

■ 케이젯정밀 주주대표소송서 영풍·MBK 계약서 공방 ○고려아연 경영권 분쟁 소송전

○"주주권 행사" vs "손해부터 입증"

○법원, 경영협력계약 비공개 열람 검토

○국내

○해외

02:30 독일 부바 발즈의 연설

15:00 독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)

18:00 독일 ZEW 경기동향지수 (10월)

18:00 중국 신규 대출 (9월)

18:00 유럽 ZEW 경기전망지수 (10월)

21:45 미국 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설

