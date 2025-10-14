본문 바로가기
"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프]

입력2025.10.14 08:00

00분 51초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①트럼프 대통령, 중국과 회담 무산 우려에 유화 메시지
②정의선 현대차그룹 회장 취임 5년…영업이익 5배 증가
③오는 28일 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 개최

"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 상승…미·중 무역갈등 완화 기대감

○트럼프 "中과 다 잘될 것"…美 재무도 정상회담 예고

○브로드컴, 오픈AI 협력에 10%↑…기술주 강세

■ 트럼프 "美, 中 도우려는 것…다 잘될 것"…미·중 담판 파국 우려 진화
○"시진핑, 中 불황 원치 않고 나도 마찬가지"
○이달 말 정상회담 앞 충돌 속 유화 메시지
○밴스 부통령 "이성적인 길 선택해야"
■ 정의선 회장 취임 5년…현대차 영업익 5배 뛰었다
○현대차그룹 글로벌 판매 3위
○'글로벌 프런티어'로 우뚝
○'자유로운 이동' 상상 현실로
■ 안갯속 APEC 미·중회담…AI 연대 기대하는 기업들
○대한상의 주관 'CEO 서밋'
○엔비디아·오픈AI 등 한자리에
○"지역경제통합·디지털·바이오 등 지속 가능 성장 의제 논의"
그래픽 뉴스 : 다음 주 다가온 금통위…집값·관세협상·환율, '10월 동결' 힘 싣는다
"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○오는 23일 한은 금통위 기준금리 결정…'동결'에 무게
○'서울 불장' 재현…경계감 컸던 '주변지역 확산'도
○미·중 관세갈등 재점화…5월 수준 회귀한 환율도 부담

"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 공공임대 거주 중 분양권 취득해도 계약해지 못한다
○대법 "분양권 일시 취득, 계약 해지 불가"
○개정 전 입주자에 소급 적용 안 돼
○LH 패소…원심 깨고 사건 환송
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101315062380869
■ 땅주인도 모르는 '미결용지' 여의도 절반 크기
○도로공사, 소유권 정리 못해 방치
○지난 5년간 소송 70여 건
○소송비·보상금에 세금 낭비
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101315075994895
■ 케이젯정밀 주주대표소송서 영풍·MBK 계약서 공방
○고려아연 경영권 분쟁 소송전
○"주주권 행사" vs "손해부터 입증"
○법원, 경영협력계약 비공개 열람 검토
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025101315093805677

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

02:30 독일 부바 발즈의 연설

15:00 독일 소비자물가지수 (MoM) (9월)

18:00 독일 ZEW 경기동향지수 (10월)

18:00 중국 신규 대출 (9월)

18:00 유럽 ZEW 경기전망지수 (10월)

21:45 미국 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 15℃(2℃) ｜최고기온 : 20℃(2℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 40%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
"中 도우려는 것"…트럼프, 美·中 충돌 속 유화 제스처 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




