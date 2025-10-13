용인에서는 반려동물도 '가을 축제' 즐긴다

'용인시와 행복하개' 19일 용인실내체육관 잔디광장서 개최

경기도 용인시는 관내 반려인들을 위한 문화축제 '2025 용인시와 행복하개'를 19일 용인시실내체육관 앞 천연잔디광장에서 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 반려동물과 시민이 함께 어울리며 공존할 수 있는 문화를 확산하고, 유기동물 발생을 줄이기 위한 인식 개선을 위해 마련했다.

시는 경기도수의사회와 용인시수의사회와 협력해 이번 행사에서 ▲어질리티 축하공연 ▲반려동물 운동회 ▲토크콘서트 ▲'펫티켓' 교육 ▲'동물등록제' 홍보 ▲유기동물 입양 캠페인 등 다양한 프로그램을 운영한다.

행사장에는 반려동물과 보호자를 위한 급수대, 반려동물 전용 화장실, 천연잔디 놀이터가 마련된다.

현장에서는 수의사와 훈련사 등 전문가들이 참여해 건강, 행동교정, 미용 등 생활 속 고민 상담을 진행해 시민들에게 실질적인 정보를 제공하는 '반려동물 문화교실'도 열린다.

'펫티켓' 교육에서는 수의사 설채현 박사가 반려동물의 행동 이해와 올바른 반려문화 정착을 주제로 강연을 한다. 용인시 동물보호센터는 행사장에 유기견 입양 부스를 마련해 반려동물에게 새로운 가족을 찾아주는 캠페인도 진행한다.

행사장 곳곳에는 ▲캐리커처 ▲배지 만들기 ▲보물찾기 ▲포토존 등 다양한 체험부스도 마련된다. 용인시 캐릭터 '조아용'과 함께 인증사진을 촬영하면 선착순 300명에게 기념품도 증정한다.





