유안타증권, ‘미래성장 TF’ 공식 활동 성료

김진영기자

입력2025.10.13 10:04

경영전략, 브랜드 마케팅, 디지털 분야 등
9건 'YSK 경영혁신 아이디어' 제안
검토 거쳐 향후 경영전략 수립 반영

유안타증권이 지난 5월 초 출범한 '미래성장 TF'의 공식 활동을 대표이사 및 주요 경영진 최종 보고를 끝으로 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.


앞서 5월 7일 출범한 '유안타증권 미래성장 TF'는 입사 10년 미만의 직원 중 최종 선발된 21명의 직원이 중심이 돼 경영전략과 혁신사항을 발굴해 경영진에 제안하는 조직으로, 새로운 시각과 참신한 아이디어로 경영 현안의 실질적 개선사항을 도출하는 데 집중하며 5개월 동안 활동을 이어왔다.

뤄즈펑 대표이사 등 주요 경영진이 참여한 가운데 실시한 이번 활동 보고는 ▲ 브랜드 이미지 강화 전략, ▲ AI 도입 및 활용 전략, ▲ 모바일 기반 고객 경험 혁신을 주제로 진행했으며, TF 참여 직원들은 경영전략, 조직문화, 브랜드 마케팅, 디지털 등 다양한 분야에서 총 9건의 'YSK 경영혁신 아이디어'를 제안했다.


TF에서 제안한 아이디어는 향후 담당 부서에서 실행 가능성과 효용성 등을 면밀히 검토해 단계별 추진 여부를 결정하게 되며, 선정된 아이디어는 원 제안자와 현업 부서가 함께 세부 의견을 조율한 후 회사 경영전략 수립에 실제 반영할 예정이다.


유안타증권 장성철 경영전략본부장은 "미래성장 TF 활동을 보면서 젊은 구성원들의 창의적인 아이디어와 새로운 시각이 조직의 미래 전략과 잘 융합될 수 있음을 다시 한번 느낄 수 있었다"며 "도출된 아이디어의 반영을 적극 검토하고, 앞으로도 새로운 아이디어를 통한 조직의 혁신 역량 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

유안타증권 '미래성장 TF 해단식' 단체 사진. 유안타증권

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

