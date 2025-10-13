한화투자증권, '신용대출 골든금리 연 3.98%' 이벤트 실시

한화투자증권은 12월 31일까지 '신용대출 골든금리 연 3.98%' 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 비대면 종합계좌를 생애 최초로 개설한 신규 고객과 2025년 7월부터 9월까지 신용대출 거래 및 잔고가 없었던 휴면 고객을 대상으로 한다. 단, 협의금리 이용고객, 영업점 고객, 법인, 스탁론 고객 등은 제외된다.

참여 고객은 이벤트 신청 및 약정 완료일로부터 최대 180일간 신용융자와 담보대출(국내·해외주식, 펀드, 채권)에 대해 연 3.98% 금리 혜택을 받을 수 있다.(단, 매도담보대출 제외)

이대일 한화투자증권 디지털사업본부 본부장은 "다가오는 연말 투자 계획을 세우는 고객들에게 실질적 도움이 되는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 디지털 금융 서비스와 고객 맞춤형 혜택을 제공해 나가겠다"고 말했다.

이벤트 신청은 한화투자증권 모바일앱과 홈페이지를 통해 가능하다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>