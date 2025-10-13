본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한화투자증권, '신용대출 골든금리 연 3.98%' 이벤트 실시

송화정기자

입력2025.10.13 09:36

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화투자증권은 12월 31일까지 '신용대출 골든금리 연 3.98%' 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

한화투자증권, '신용대출 골든금리 연 3.98%' 이벤트 실시
AD
원본보기 아이콘

이번 이벤트는 비대면 종합계좌를 생애 최초로 개설한 신규 고객과 2025년 7월부터 9월까지 신용대출 거래 및 잔고가 없었던 휴면 고객을 대상으로 한다. 단, 협의금리 이용고객, 영업점 고객, 법인, 스탁론 고객 등은 제외된다.


참여 고객은 이벤트 신청 및 약정 완료일로부터 최대 180일간 신용융자와 담보대출(국내·해외주식, 펀드, 채권)에 대해 연 3.98% 금리 혜택을 받을 수 있다.(단, 매도담보대출 제외)

이대일 한화투자증권 디지털사업본부 본부장은 "다가오는 연말 투자 계획을 세우는 고객들에게 실질적 도움이 되는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 디지털 금융 서비스와 고객 맞춤형 혜택을 제공해 나가겠다"고 말했다.


이벤트 신청은 한화투자증권 모바일앱과 홈페이지를 통해 가능하다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기