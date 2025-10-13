[오늘의신상]롯데웰푸드, 말차 디저트 시리즈 2차 출시…빈츠 말차 상시 판매

여름 출시 한 달 만에 완판된 '말차 디저트 시리즈' 후속 제품

빈츠, 프리미엄 몽쉘, 프리미엄 가나 등 3개 브랜드서 선보여

롯데웰푸드는 여름 시즌 인기를 끌었던 '말차 디저트 시리즈'의 두 번째 라인업을 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 신제품은 빈츠 프리미어 말차, 프리미엄 몽쉘 말차·딸기, 프리미엄 가나 랑드샤 말차 쇼콜라 등 3종이다. 지난 5월 출시 한 달 만에 약 200만 개에 달하는 물량이 전량 완판되는 등 주목받았던 한정판 말차 디저트의 후속 시리즈다.

롯데웰푸드 '말차 디저트 시리즈' 2차 라인업 제품 이미지. [사진=롯데웰푸드 제공]

'빈츠 프리미어 말차'는 바삭한 초코 비스킷과 100% 제주산 녹차잎의 깊고 진한 말차가 잘 어우러진 제품이다. 지난 출시 당시 주요 판매 채널 일부에서 롯데웰푸드 전체 제품 중 매출 1위를 차지했다. 소비자 성원에 힘입어 이번 시리즈부터는 상시 판매 제품으로 전환 운영된다.

이번에 새롭게 선보이는 '프리미엄 몽쉘 말차·딸기'는 기존 몽쉘 대비 크림 양을 약 25% 높인 '프리미엄 몽쉘' 브랜드의 첫번째 제품으로, 제주 말차를 기반으로 다양한 음료를 선보이는 카페 '산노루'와의 협업을 통해 탄생했다.

'프리미엄 가나 랑드샤 말차 쇼콜라'는 제주산 말차로 만든 부드러운 랑드샤 쿠키에 가나 초콜릿을 입힌 제품으로, 말차 특유의 쌉싸름한 맛과 가나 초콜릿의 진한 달콤함을 함께 즐길 수 있다. 기존 쇼콜라, 모카프레소 등 2종의 랑드샤에 이어 추가로 출시됐다. '프리미엄 몽쉘 말차·딸기'와 '프리미엄 가나 랑드샤 말차 쇼콜라'는 시즌 한정으로 운영된다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



