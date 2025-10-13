파주시, 예비 신혼부부 대상 임신 전 검사 7종 무료 제공

반려동물 기생충서 유래한 '톡소플라즈마 검사'는 전국 최초 도입

경기 파주시는 예비·신혼부부를 대상으로 무료 건강검사를 실시해 임신 전 건강 상태를 확인하고 건강한 가정을 이루도록 지원한다.

파주시, 안전하고 행복한 임신 준비, 무료 건강검사 실시. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

검사 대상은 파주시에 거주하는 예비·신혼부부이며, 풍진, 톡소플라즈마, B형간염, A형간염, 갑상선기능, 매독, 에이즈 등 총 7종 검사를 무료 제공한다.

파주시는 전국 최초로 예비·신혼부부 건강검사에 '톡소플라즈마 검사'를 포함했다. 톡소플라즈마증은 고양이에 기생하는 기생충에 의해 발생하며, 임신 중 감염 시 태아에게 전염돼 유산이나 선천성 기형을 일으킬 수 있다. 이에 '모자보건법 시행령' 제15조 제3항에서도 인공임신중절수술이 허용되는 전염성 질환으로 규정돼 있다.

검사는 연중 진행되며, 파주보건소·운정보건소·문산보건센터에서 받을 수 있다. 검사 시에는 신분증을 지참해야 하며, 혼인신고 전인 경우 청첩장 또는 예식장 계약서 등을 추가로 제출해야 한다.

이한상 파주보건소장은 "예비·신혼부부가 건강한 출발을 할 수 있도록 무료검사를 통해 질병 예방과 조기 발견에 기여하고자 한다"며 "많은 분이 검사에 참여해 주길 바란다"고 말했다.

자세한 내용은 파주보건소, 운정보건소, 문산보건센터로 문의하면 된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



