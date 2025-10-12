본문 바로가기
"하마스, 13일 오전 이스라엘 인질 20명 석방"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.10.12 22:31

WSJ "하마스, 인질 20명 생존 첫 확인"

팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘과의 휴전 합의에 따라 13일(현지시간) 오전 이스라엘 인질 20명을 석방할 예정인 것으로 알려졌다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

12일 미국 월스트리트저널(WSJ)은 복수의 소식통을 인용해 하마스가 아랍 중재국을 통해 이 같은 입장을 전달했다고 보도했다. 하마스가 20명의 이스라엘 인질이 생존해 있음을 공식적으로 확인한 것은 이번이 처음이라고 매체는 전했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 오후 "이스라엘은 우리 인질 전원의 즉각적인 귀환을 맞이할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.


이스라엘은 현재 가자지구 내에 20명의 생존 인질과 약 28명의 시신이 존재하는 것으로 추정하고 있다.


또한 인질들의 시신을 수습하기 위해 미국, 튀르키예, 카타르, 이집트 등이 참여하는 다국적 태스크포스(TF)가 구성될 것으로 알려졌다.

이번 휴전 합의의 일환으로 12일 가자지구에 대규모 인도주의 지원 물자가 반입될 준비도 진행 중이다.


하마스의 인질 석방 결정은 지난 8일 이스라엘과 하마스가 가자전쟁 발발 2년 만에 철군 및 인질 석방 등을 포함한 '가자 평화구상' 1단계에 전격 합의한 결과다.


이번 합의는 도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 노력의 결실로 평가된다. 트럼프 대통령은 13일 이집트를 방문해 가자 평화를 위한 정상회의를 주재하고 전쟁 종식을 공식화할 예정이다. 안토니우 쿠테흐스 유엔(UN) 사무총장을 비롯해 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 유럽 정상도 대거 참석한다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
