경찰, 한-캄보디아 양자회담서 '코리안데스크' 설치 논의

임춘한기자

입력2025.10.12 15:39

국제공조 수사 인력 보강

경찰청은 오는 23일 캄보디아와의 양자회담에서 한국인 대상 범죄 대응책을 의제로 다루고 코리안데스크 설치, 경찰 파견 등을 논의할 예정이라고 12일 밝혔다.


경찰, 한-캄보디아 양자회담서 '코리안데스크' 설치 논의
경찰은 우리 국민의 시신을 유족에게 신속히 인도하기 위해 이달 내에 현지를 방문해 시신 부검을 추진하는 방안을 캄보디아 당국과 협의 중이다. 또한 이른 시일 내 현지 상황을 점검하고 수사 공조 강화 방안을 논의하기 위해 국가수사본부장의 캄보디아를 방문할 계획이다.

경찰청은 캄보디아 내 한국인 대상 강력범죄 대응 강화를 위해 '캄보디아 범죄피해 공동대응팀'을 확대 운영하기로 했다. 다음 주 개최되는 국제경찰청장회의에서는 동남아시아 지역의 범죄 단체의 심각성을 국제사회와 공유하고 협력을 촉구할 예정이다.


경찰은 외교부·행정안전부 등 관계부처와 협력해 한국인 대상 범죄가 빈발하고 있는 지역에 경찰 영사를 확대 배치하고, 국제공조 수사를 위한 인력 보강(30명)을 추진하기로 했다.


경찰청에서는 13일 오후 2시 국제협력관이 중국 및 동남아시아 지역의 경찰 영사 등 15명과 긴급 화상회의를 개최한다. 오후 3시엔 경찰청장 직무대행 주재로 '캄보디아 내 한국인 대상 범죄 대응 및 국제공조 강화 방안'을 논의한다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "동남아시아에서의 한국인을 대상으로 한 범죄가 날로 심각해지고 있다"며 "국민들께서 안심하고 해당 지역에서 생활할 수 있도록 해당 나라들과의 국제 공조 및 협력을 강화하기 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
