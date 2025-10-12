속초항, 활기 되찾나?…블라디보스토크 카페리 항로 순항

속초시, 9월 자동차 540여대·여객 440여명 운송

속초항 카페리 항로 순항…항만활성화 '기대'

지난 8월 취항한 지앤엘에스티(GNLst)의 속초-블라디보스토크 카페리 항로가 9월 한 달간 눈에 띄는 운송 실적을 기록하며 속초항 활성화에 대한 기대감을 높이고 있다.

12일 속초시에 따르면 지난 9월 한 달간 지앤엘그레이스호를 이용한 자동차 운송량은 544대로, 운항을 시작했던 8월의 75대보다 무려 469대나 증가했다. 특히 9월 30일에는 하루에만 255대가 선적되며 가파른 증가세를 보였다.

여객 운송 실적도 고무적이다. 8월에는 여객을 운송하지 않았지만, 9월에는 총 447명이 이 항로를 이용했다. 이 중 103명은 러시아인으로, 양국 간 교류가 활발히 이루어지고 있음을 보여주고 있다.

지앤엘그레이스호는 1만6000t급 중형 카페리로, 승객 570명과 차량 350대, 화물 150TEU(TEU: 20피트(약 6m)를 동시에 수송할 수 있다. 현재는 주 1회 운항하고 있으며, 앞으로 서비스 안정화 단계에 이르면 주 2회로 운항 횟수를 늘릴 계획이다.

속초항 카페리 항로는 지난 2000년 4월 처음 개설된 이후 선사들의 경영난으로 여러 차례 중단과 재개를 반복하며 어려움을 겪어왔다. 하지만 이번 지앤엘에스티의 성공적인 초기 실적은 속초항의 새로운 가능성을 보여주며 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있다.

속초시 관계자는 "속초항은 카페리 항로를 통해 이미 환동해권 국가들과 연결돼 있다"며 "이 같은 강점을 최대한 살려 고부가가치 물류인 중고차와 건설장비 수출 허브로서의 기능을 강화해 지역경제와 동반성장 하는 국제항으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

아울러 "강원특별자치도와의 긴밀한 협력관계를 통한 지원도 적극적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.





