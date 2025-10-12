양천구, 양명초 후문 옆 방치 녹지 ‘미니 정원’으로 조성

서울 양천구(구청장 이기재)는 오랫동안 잡풀이 무성해 방치돼 있던 양명초등학교 후문 옆 녹지를 주민 휴식공간으로 새단장했다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 양명초 학생, 학부모, 교직원, 인근 주민들이 “풀만 무성한 녹지를 등하굣길 쉼터로 만들어 달라”고 제안하면서 추진됐다. 부지는 신정동 310-5번지, 양명초와 목동10단지 사이에 위치한 경관녹지(803㎡)로, 정비 전에는 나무와 잡초가 뒤엉켜 통행이 불편하고 미관도 좋지 않았다.

구는 이 사업을 ‘2025년도 주민참여예산사업’으로 선정해 올해 초 설계와 주민 의견수렴을 거쳤으며, 7월 착공 후 두 달여의 정비 끝에 준공했다.

새롭게 조성된 ‘미니 정원’에는 산딸나무, 문그로우 등 관목 705주와 초화류 3130본이 식재돼 사계절의 변화를 느낄 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 또한 벤치와 퍼걸러 등 휴식시설을 설치해 아이들과 어르신이 잠시 머무를 수 있도록 했고, 야간 안전을 위한 조명도 더했다.

자전거를 타고 등교하는 학생이 많은 점을 반영해 낡았던 자전거보관대를 확충했으며, 후문 앞 보도블록을 미끄럼 방지 기능이 있는 논슬립 블록으로 교체해 보행 안전성을 높였다.

양천구는 2023년부터 지금까지 지역 내 노후 녹지와 공원, 걷고 싶은 거리 등에 총 185개의 미니 정원을 조성하며 생활밀착형 ‘정원도시 양천’을 구현하고 있다.

이기재 양천구청장은 “앞으로도 주민의 일상 속에서 체감할 수 있는 생활환경 개선사업을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



