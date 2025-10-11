화천군, 국내 최초 기저 질환자 대상 파크골프 대회 개최

2025 화천 기저질환 건강 전국 파크골프 대회 14일 개막

1600명 출전…29일까지 4차례 예선과 결선 2라운드 진행

당뇨·혈압·심혈관 질환자 대상…남녀 우승상금 1000만원

국내 최초의 기저질환자 대상 전국 단위 파크골프 대회가 '파크골프 수도' 화천에서 열린다.

지난 7월 화천군에서 개최된 국내 첫 암환자 전국 파크골프 대회인 ‘2025 MBN-화천군 암극복 건강 전국 파크골프 대회. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

화천군 체육회는 오는 14일부터 29일까지 '2025 화천 기저질환(당뇨, 혈압, 심혈관) 건강 전국 파크골프 대회'를 개최한다.

이 대회는 당뇨병이, 심혈관계 질환 경력자, 고·저혈압 경력자들만을 위해 열리는 국내 유일한 파크골프 이벤트다.

대회에는 전국 기저질환자 파크골프 동호인 1600여명이 참여한다.

4차례 치러지는 예선은 오는 14일, 15일, 21일, 22일에 사내파크골프장과 화천생활체육공원 파크골프장(용암구장)에서 진행된다.

예선은 개인 스트로크 방식으로 하루에 36홀을 소화하는 방식이다.

결선은 오는 29~29일 하남면 거례리 산천어 파크골프장에서 치러진다.

결선에는 예선을 거친 남녀 각각 180명의 선수가 출전하며, 경기는 이틀간 72홀 스트로크 방식으로 진행된다.

대회는 남녀부로 구분되며, 남녀 1위에게는 각각 우승상금 1000만원, 2위 500만원, 3위 300만원의 상금을 준다.

결선 시상은 10위까지 진행하며, 남녀 각각 40위, 60위, 100위, 120위, 160위에게는 이벤트 상금도 지급된다.

2025 화천 기저질환(당뇨·혈압·심혈관) 건강 전국 파크골프 대회는 파크골프의 국민건강 기여도를 널리 알리고 이를 통해 저변을 확대하는 것을 목적으로 한다

이미 화천군은 지난 7월 암 경력자 파크골프 동호인들을 대상으로 하는 국내 최초 전국 파크골프 대회를 개최해 큰 화제를 불러 모은 바 있다.

최문순 화천군수는 "파크골프를 통해 암과 기저질환을 극복하고, 건강을 되찾을 수 있다는 메시지를 널리 알리기 위해 이 대회를 열게 됐다"며 "기존 파크골프 동호인뿐 아니라 파크골프를 아직 접하지 못한 암환자와 기저질환자들에게도 희망을 선물하고 싶다"고 강조했다.

2025 화천 기저질환(당뇨·혈압·심혈관) 건강 전국 파크골프 대회는 화천군 체육회가 주최하고, 화천군과 (사)대한파크골프협회, 강원도 파크골프협회, 화천군 파크골프협회가 후원한다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>