트럼프 "시진핑과 회담 모르겠지만 그곳 갈 것"···APEC 방한 재확인

최동현기자

입력2025.10.11 09:33

美·中 정상회담 질문에 "할 수도 있을 것 같다"며 가능성 열어둬

도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의(10월31∼11월1일) 기간에 시진핑 중국 국가주석과의 회담이 예정된 것과 관련해 "그 회담을 하게 될지 모르겠지만 어쨌든 나는 그곳(한국)에 갈 것"이라고 밝혔다.


트럼프 대통령은 이날 백악관에서 제약사 아스트라제네카의 약값 인하 정책을 발표한 뒤 취재진이 '시 주석과의 회담을 취소한 것이냐'라고 묻자 이같이 답했다. 시 주석과의 회담이 불발되더라도 한국에서 열리는 APEC 회의에 참석하겠다는 취지로 보인다. 그러면서 트럼프 대통령은 "나는 아마 우리가 회담을 할 수도 있을 것 같다"고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치를 두고 "그들은 사람들이 할 거라고 생각하지 못한 일로 전 세계를 강타했다"며 "충격적인 일"이라고 비판했다.


앞서 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치에 대해 "전 세계를 인질로 잡는 것"이라며 "2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 회의에서 시진핑과 만날 예정이었지만 이제는 그럴 이유가 없어 보인다"고 트루스소셜에 게재한 바 있다. 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 11월1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하고 핵심 소프트웨어에 대한 수출 통제를 시작하겠다고 발표했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
