무등산 정상 개방…'AI 희망' 시민 3,800명 발길

지난 9일 오전 지왕봉 앞에서 열린 무등산국립공원 정상 개방행사에서 강기정 광주시장과 시민들이 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치와 유네스코 세계지질공원 재인증을 기원하며 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공

추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 진행된 무등산 정상 개방행사에 탐방객 3,800여명의 발길이 이어졌다. 이날 행사는 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치와 유네스코 세계지질공원 재인증 염원을 담아 마련됐다.

광주시는 2년 만에 이뤄진 무등산 정상 개방 행사가 안전사고 없이 성황리에 마무리됐다고 10일 밝혔다. 이른 새벽부터 시작된 산행은 광주시민들의 뜨거운 기대감으로 가득 찼다. 탐방객들은 서석대, 부대 후문, 정상부, 부대 정문으로 이어지는 코스를 따라 오르며 평소에는 접근할 수 없었던 무등산의 장엄한 비경을 온몸으로 만끽했다. 청명한 가을 하늘 아래 끝없이 펼쳐진 광주 도심의 전경은 등반객들에게 깊은 감동을 선사했다.

특히 이날 정상에서는 강기정 광주시장을 포함한 100여명의 시민들이 한데 모여 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치를 향한 강한 열망을 표현하며 희망의 메시지를 공유했다.

정상에 오른 시민들은 저마다의 방식으로 특별한 소감을 전했다. 한 탐방객은 "가을 햇살 아래 무등산 정상에서 바라본 광주 도심은 감격스러웠다"며 감탄했고, 또 다른 시민은 "추석에 고향에서 특별한 경험을 할 수 있어 기쁘다. 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치에 작은 힘이라도 보태고 싶다"고 소망을 밝혔다.

시민들과 함께 정상에 오른 강기정 시장은 "무등산 정상 개방은 단순한 산행이 아니라 시민 자긍심을 확인하는 자리다"며 "시민들의 염원이 모여 국가AI컴퓨팅센터 광주 유치로 이어지길 바란다"고 말했다.

강 시장은 이어 "국가AI컴퓨팅센터는 광주가 AI 중심도시로 활짝 커가는 데 꼭 필요한 요소다"며 "광주는 전력과 토지, 인재 양성 시스템이 모두 다 준비돼 있다"고 강조했다.





