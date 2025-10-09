▲고옥순씨 별세, 정연우(아주경제 산업2부 기자)씨 조모상 = 7일 오후 7시, 명지병원장례식장 특7호실, 발인 10일 오전 6시 30분, 장지 괴산호국원.
[부고]정연우(아주경제 산업2부 기자)씨 조모상
2025년 10월 09일(목)
