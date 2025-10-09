본문 바로가기
[부고]정연우(아주경제 산업2부 기자)씨 조모상

입력2025.10.09 09:10

▲고옥순씨 별세, 정연우(아주경제 산업2부 기자)씨 조모상 = 7일 오후 7시, 명지병원장례식장 특7호실, 발인 10일 오전 6시 30분, 장지 괴산호국원.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

