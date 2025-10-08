본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

성북구, 반려견 산책교육 10일부터 선착순 접수

김민진기자

입력2025.10.08 08:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 4일, 8일 교육

서울시 성북구(구청장 이승로)가 다음 달 4일과 8일 전문가와 함께하는 체험형 반려견 산책교육을 실시한다. 이번 교육은 성북구민과 반려견이 함께 참여해 산책 습관과 사회화 훈련을 배우는 프로그램이다.

성북구 제공.

성북구 제공.

AD
원본보기 아이콘

반려견 산책교육은 성북구 사회조사와 사회지표 조사 결과 구민이 가장 희망하는 동물보호정책 사업으로 이번 교육은 두 차례 열린다. 11월 4일 화요일과 8일 토요일 오전 10시부터 12시까지 북악산 근린공원 생태체험관(성북로31길 126-9)에서 진행되며, 동물등록을 마친 반려견을 키우는 성북구민이라면 누구나 신청할 수 있다.


신청은 오는 10일부터 26일까지 네이버폼(https://naver.me/5CFBjslS)을 통해 접수하며, 회차별 15팀씩 총 30팀을 선착순으로 선정해 개별 안내할 예정이다. 교육비는 전액 무료다.

교육은 반려견과 보호자가 한 팀이 돼 리더십과 사회화 트레이닝, 대견·대인 사회화 교육, 공공장소에서 보호자에게 집중하며 걷는 습관 실습 등으로 진행된다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수도권, 3종 호재 무슨 소용"…'국평'도 외면, 다시 '미분양 폭탄' 쏟아지는 두 곳[부동산AtoZ] "수도권, 3종 호재 무슨 소용"…'국평'도 외면, 다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

구달 "트럼프·머스크·푸틴 우주로 보내버려야 한다"

"현수막까지 걸었는데"…올해 복권 당첨금 450억 미수령

음주·우울 모두 늘어난 서울시민들

배터리가 '화재 위험'에도 데이터센터 내부에 있어야 하는 이유

③‘정중동 행보’ 해병특검… 수사 외압 의혹 실체 밝힐까

전투차량 대신 말·당나귀가 최전선에…드론·지뢰 회피 위한 러시아의 군사작전

"하나보다 둘이 낫다"…창업주 물러나며 '공동 CEO' 채택 기업들

새로운 이슈 보기